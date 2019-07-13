9 конкретных причин, почему вы НЕ должны переезжать жить на Карибские острова

Жизнь на райском тропическом острове — что может быть лучше? Многие люди мечтают об этом всю жизнь. Если вы из тех, у кого в заветном списке желаний на первом месте стоит "домик на Карибах", то специально для вас мы нашли девять причин передумать. Пока не поздно.

Жара может быть нестерпимой



Наверняка вы понимаете, что на Карибах круглый год стоит "сильно плюсовая" температура? Но приняли ли вы во внимание влажность и тот факт, что летом там ОЧЕНЬ жарко? Ваши волосы постоянно будут страдать от жары и влаги. Вы будете потеть. Вы не будет знать, куда деться с июня по август. Организм непременно испытает шок, особенно если вы уже не молоды и "мысленно" подготовиться к этому невозможно.