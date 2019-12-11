9 способов улучшить ваше пребывание в отеле. Секреты работников отеля

Представляете ли вы, что чувствует человек, регистрирующий вас в отеле? Smarter Travel пообщался с несколькими нынешними и бывшими работниками рецепшена, которые рассказали о наболевшем и дали советы, как вести себя постояльцам, чтобы о пребывании в отеле остались приятные впечатления.

В отелях есть вещи, которые могут понадобиться гостям

Во многих гостиницах вы можете попросить у администратора разные необходимые вам вещи — например, зарядное устройство, адаптер, зонт, аптечку, тампоны, пилочку для ногтей, расческу, ролик для чистки одежды, бритву и затычки для ушей.

В некоторых отелях есть даже выбор подушек, если вам не подходят те, что предлагаются в номерах, и кофе-машины, и игровые консоли для детей.