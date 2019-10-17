9 "туристических" мест Парижа, в которые не стоит ходить (+ их альтернативы)

Кто не любит Париж?! Мы так и думали, что таковых нет. И, действительно, Париж — один из самых посещаемых туристами городов планеты, и в нем есть места, в которых туристов слишком много. Вот 9 парижских достопримечательностей, слишком туристических, чтобы в них ходить. А также чем их можно заменить.

Мулен Руж

Foto: Vida Press

Почему нет? "Красная мельница" просто слишком дорога — цена на билеты начинается с невероятных 100 евро, что по карману далеко не каждому. При этом сам район, в котором находится кабаре, не то, чтобы очень безопасен для туриста, особенно для туриста без машины.

Куда пойти? Относительно недалеко от Мулен Ружа есть Музей эротики, в котором вопросы сексуальности раскрыты намного, намного лучше, чем в "Красной мельнице". Не то, чтобы представленные две тысячи объектов эротической культуры разных народов, а также предметы искусства претендовали на что-то серьезное, но они совершенно точно неплохо раздвигают горизонты.