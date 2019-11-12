9 заколдованных кладбищ, которые должен посетить каждый любитель привидений

Кладбища в разных странах мира отличаются и многие из них являются полноценными туристическими объектами. BuzzFeed выбрал 9 наиболее зловещих, по возможности — с приведениями, полтергейстом или хотя бы леденящими душу историями.
1. St. Louis Cemetery (Новый Орлеан, США)
По этому кладбищу XVIII-XIX веков водят экскурсии, но особого внимания заслуживает могила "королевы вуду" Мари Леве (Marie Laveau). Говорят, что ее призрак живет на ее могиле и помогает тем, у кого хватит духу постучать в ее усыпальницу.
- 1. 2. Greyfriars Kirkyard (Эдинбург, Великобритания)
- 2. 3. Stull Cemetery (Канзас, США)
- 3. 4. Highgate Cemetery (Лондон, Великобритания)
- 4. 5. Western Burial Ground (Балтимор, США)
- 5. 6. La Recoleta (Буэнос-Айрес, Аргентина)
- 6. 7. Howard Street Cemetery (Салем, Массачусетс, США)
- 7. 8. Долина королей (Луксор, Египет)
- 8. 9. Glasnevin Cemetery (Дублин, Ирландия)
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