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2. Greyfriars Kirkyard (Эдинбург, Великобритания)
9 заколдованных кладбищ, которые должен посетить каждый любитель привидений
Foto: Vida Press

Кладбища в разных странах мира отличаются и многие из них являются полноценными туристическими объектами. BuzzFeed выбрал 9 наиболее зловещих, по возможности — с приведениями, полтергейстом или хотя бы леденящими душу историями.

1. St. Louis Cemetery (Новый Орлеан, США)

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A post shared by Not Lost Lauren (@notlostlauren) on Nov 11, 2019 at 4:36pm PST

По этому кладбищу XVIII-XIX веков водят экскурсии, но особого внимания заслуживает могила "королевы вуду" Мари Леве (Marie Laveau). Говорят, что ее призрак живет на ее могиле и помогает тем, у кого хватит духу постучать в ее усыпальницу.

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2. Greyfriars Kirkyard (Эдинбург, Великобритания)

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Source

Delfi Turgid

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