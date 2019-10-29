9 живописных обломков кораблей, которые манят туристов и фотографов

Когда-то это были довольно впечатляющие корабли, но их постигла печальная судьба. Однако их истории и расположение позволили им возродиться в другой роли — любимых туристических достопримечательностей, пишет Tūrismagids.
Peter Iredale или все, что осталось от впечатляющего парусника
Peter Iredale когда-то был красивым четырехмачтовым парусником, но в 1906 году на пути из Орегона он сел на мель.
Корабль имел стальной каркас и корпус из металлических листов, но все это не спасло его от прискорбной судьбы. Три мачты корабля сломались. В крушении никто из пассажиров не пострадал, но парусник так и остался застрявшим в песке.
Теперь его остов — очень популярная достопримечательность и один из наиболее доступных потерпевших крушение кораблей в Тихом океане. Во время отлива, когда вода отступает, туристы могут добраться до обломков и исследовать все, что осталось от парусника длиной 87 метров.
- 1. The Mega One Triton, вынесенный на остров ураганом
- 2. The Cabo Santa Maria – корабль с щедрыми дарами
- 3. MV Panagiotis – возможно, самый знаменитый остов корабля
- 4. Специально затопленные корабли
- 5. Австралийский корабль-лес
- 6. SS Dicky, который был славным пароходом
- 7. Место, где на глубине спят 20 кораблей
- 8. BA 64, созданный для того, чтобы бороздить ледяные воды
TagsПутешествия
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