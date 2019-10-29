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The Mega One Triton, вынесенный на остров ураганом
9 живописных обломков кораблей, которые манят туристов и фотографов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Когда-то это были довольно впечатляющие корабли, но их постигла печальная судьба. Однако их истории и расположение позволили им возродиться в другой роли — любимых туристических достопримечательностей, пишет Tūrismagids.

Peter Iredale или все, что осталось от впечатляющего парусника

9 живописных обломков кораблей, которые манят туристов и фотографов
Foto: Shutterstock

Peter Iredale когда-то был красивым четырехмачтовым парусником, но в 1906 году на пути из Орегона он сел на мель.

Корабль имел стальной каркас и корпус из металлических листов, но все это не спасло его от прискорбной судьбы. Три мачты корабля сломались. В крушении никто из пассажиров не пострадал, но парусник так и остался застрявшим в песке.

Теперь его остов — очень популярная достопримечательность и один из наиболее доступных потерпевших крушение кораблей в Тихом океане. Во время отлива, когда вода отступает, туристы могут добраться до обломков и исследовать все, что осталось от парусника длиной 87 метров.


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The Mega One Triton, вынесенный на остров ураганом

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Delfi Turgid

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