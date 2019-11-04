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Остров Шенгси, Китай
А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест
Foto: Vida Press

Забытые людьми, эти места десятилетиями стоят на отшибе от туристических потоков, однако регулярно их посещают те, кому не по вкусу стандартный набор из Эйфелевой башни и экзотических островов. DELFI Tūrismagids рассказывает о необычных и забытых местах, которые стоят того, чтобы их посетить.

Крако, Италия

А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест
Foto: Shutterstock

Этот город призраков был построен в 13-м веке и был очень хорошо укреплен, но с 1892 по 1922 годы пережил огромную волну эмиграции. В это время жители боролись с природными стихиями и их последствиями, переносили серьезные испытания, которые почти лишили их надежды на спокойную жизнь. Точку для обитателей Крако поставил обвал в 1963 году, который прекратил любые попытки восстановить жизнь в этом городе.

А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест
Foto: Francesco Cirigliano / cc

Сейчас Крако очень популярен среди туристов, ищущих необычные объекты. Кроме того, замолчавший город полюбился и кинорежиссерам, выбирающим это место для своих съемок.

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Остров Шенгси, Китай

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Delfi Turgid

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