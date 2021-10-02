1 5
Остров Шенгси, Китай
А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест
Foto: Vida Press

Забытые людьми, эти места десятилетиями стоят на отшибе от туристических потоков, однако их регулярно посещают те, кому не по вкусу стандартный набор из Эйфелевой башни и экзотических островов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Крако, Италия


Этот город призраков был построен в 13-м веке и был очень хорошо укреплен, но с 1892 по 1922 годы пережил огромную волну эмиграции. В это время жители боролись с природными стихиями и их последствиями, переносили серьезные испытания, которые почти лишили их надежды на спокойную жизнь. Точку для обитателей Крако поставил обвал в 1963 году, который прекратил любые попытки восстановить жизнь в этом городе.

А люди где? Топ-5 необычно красивых, но заброшенных мест
Foto: Shutterstock


Сейчас Крако очень популярен среди туристов, ищущих необычные объекты. Кроме того, замолчавший город полюбился и кинорежиссерам, выбирающим это место для своих съемок.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
Остров Шенгси, Китай

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Италия Камбоджа Китай Мексика Путешествия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане