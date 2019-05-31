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Природная тропа Харкуского леса
А мы идем на север: Пять интересных природных троп в Эстонии
Foto: Päär Keedus; visitestonia.com

Если вы изучили в Латвии уже все леса и болота, то поезжайте в Эстонию, где тоже красивая, но немного другая природа и много возможностей для прогулок. DELFI Tūrismagids вместе с путеводителем Visit Estonia рассказывает о пяти интересных эстонских природных тропах.

Прогулочная тропа болота Туху


Болота Ойдрема-Туху – одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии. Она расположена всего в 10 км от моря, и по своей истории развития относительно молодая.

А мы идем на север: Пять интересных природных троп в Эстонии
Foto: RMK; visitestonia.com

Тропа "Tuhu soo matkarada" представляет собой дощатую дорожку протяженностью 900 метров, время ее прохождения — около часа, желательно взять с собой резиновые сапоги.

Интересно, что восточная часть называется нижним болотом Туху, а западная – болотом Тууди. После войны болота пытались осушить, но, к счастью, большая их часть все же осталась нетронутой, сообщает Visit Estonia.


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Природная тропа Харкуского леса

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