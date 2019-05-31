А мы идем на север: Пять интересных природных троп в Эстонии

Если вы изучили в Латвии уже все леса и болота, то поезжайте в Эстонию, где тоже красивая, но немного другая природа и много возможностей для прогулок. DELFI Tūrismagids вместе с путеводителем Visit Estonia рассказывает о пяти интересных эстонских природных тропах.
Прогулочная тропа болота Туху
Болота Ойдрема-Туху – одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии. Она расположена всего в 10 км от моря, и по своей истории развития относительно молодая.
Тропа "Tuhu soo matkarada" представляет собой дощатую дорожку протяженностью 900 метров, время ее прохождения — около часа, желательно взять с собой резиновые сапоги.
Интересно, что восточная часть называется нижним болотом Туху, а западная – болотом Тууди. После войны болота пытались осушить, но, к счастью, большая их часть все же осталась нетронутой, сообщает Visit Estonia.
- 1. Природная тропа Харкуского леса
- 2. Познавательная тропа Валгесоо
- 3. Природная тропа Юсси
- 4. Тропа «Маленькая Вяэрада»
TagsПриродная тропа Активный отдых Эстония Igaunija
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