Аэропорт Катании на Сицилии закрыт из-за извержения вулкана

14 августа на острове Сицилия аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна, пишет Reuters.

Вулкан высотой 3 330 метров начал извергаться ночью, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Перед рассветом поток лавы утих, но из одного кратера все еще был выброс пепла.

Полеты в Катанию приостановлены до 20:00, сообщил аэропорт в Twitter.

Мэр Катании Энрико Трантино запретил использование мотоциклов и велосипедов в городе в течение ближайших 48 часов, поскольку многие улицы покрыты пеплом, и приказал водителям двигаться со скоростью не более 30 километров в час из-за заносов.

🔴🔴 Causa attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20.

Per info contattare il vettore

Due to Etna’s eruptive activity and fallout of volcanic ash, flight operations are suspended until 08:00 pm