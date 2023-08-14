Аэропорт Катании на Сицилии закрыт из-за извержения вулкана
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14 августа на острове Сицилия аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна, пишет Reuters.

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Вулкан высотой 3 330 метров начал извергаться ночью, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Перед рассветом поток лавы утих, но из одного кратера все еще был выброс пепла.

Полеты в Катанию приостановлены до 20:00, сообщил аэропорт в Twitter.

Мэр Катании Энрико Трантино запретил использование мотоциклов и велосипедов в городе в течение ближайших 48 часов, поскольку многие улицы покрыты пеплом, и приказал водителям двигаться со скоростью не более 30 километров в час из-за заносов.

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