Air New Zealand начала взвешивать пассажиров перед посадкой

Air New Zealand решила взвешивать пассажиров на некоторых рейсах. Но это добровольно, пишет портал 34travel.me.

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Авиакомпания говорит, что данные о весе пассажиров позволит сделать полеты более безопасными и снизить количество выбросов. Опросы будут проводить в аэропорту Окленда. Начнут со 2 июля.

"Мы знаем, что встать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов, [что] нигде нет видимого дисплея. Ваш вес никто не увидит, даже мы. Это полностью анонимно", – говорит Аластер Джеймс, специалист по улучшению контроля загрузки Air New Zealand.

Знать вес самолета важно, чтобы летать безопасно. Сейчас авиакомпании используют "предполагаемую массу". Топливо загружают с запасом. Отсюда – и большие выбросы, и большие расходы.

Похожую инициативу в Новой Зеландии уже проводили в 2021-м. Но на время пандемии проект остановили.