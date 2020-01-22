Airbnb предлагает пожить в доме Джульетты бесплатно

Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает переночевать в доме Джульетты в День святого Валентина бесплатно. Для этого нужно описать свою историю любви.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить текст на английском языке и отправить его представителям сервиса до 2 февраля 23:59, пишет портал 34travel.me. Победителем сможет стать только одна пара.

Эти парень и девушка будут первыми, кто остановится в доме Джульетты из экранизации Франко Дзефирелли. В план «ночевки» входит ужин при свечах от шеф-повара мишленовского ресторана, прогулка по Вероне и профессиональная фотосессия.

Дом Джульетты представляет собой дворик с балконом, где, как предполагается, Ромео признался Джульетте в любви. Каждый день туда приезжают сотни туристов, чтобы увидеть знаменитый символ любви и воспроизвести историю из пьесы Шекспира.