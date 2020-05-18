Airbus установит в самолетах прибор, определяющий наличие любого вируса у пассажиров

Французская авиастроительная корпорация Airbus анонсировала революционное открытие. Теперь станет возможно безошибочно выявлять пассажиров, зараженных любыми вирусами, в том числе COVID-19, пишет портал turizm.ru со ссылкой на Airbus.

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В скором времени отпадет необходимость сложного и затратного по времени тестирования пассажиров перед полетом. Сейчас это бесконтактное измерение температуры у всех без исключения. А после открытия границ многие страны уже пообещали, что впустят на свои территории только тех, кто в аэропорту вылета или по прилету сделал тест на коронавирус и может предъявить отрицательный результат исследования.

Так вот, новая технология, разработанная Airbus и Koniku Inc., может определять наличие вируса по запаху. Оказывается, молекулы любых опасных соединений имеют свой индивидуальный запах. И специалистам удалось оцифровать многие из них.

Работает это так. В салоне самолета устанавливаются специальные датчики-уловители. Их достаточно много для того, чтобы покрыть все ряды от первого до последнего. Заранее запрограммированные генно-модифицированные рецепторы запахов, своего рода, как нос у собаки, чутко улавливают и анализируют всю гамму ароматов на борту, расщепляют их на отдельные химические составляющие. Наконец, в случае совпадения с имеющимися эталонными "образцами", находящимися в "красной зоне" компьютерного мозга, система подает сигнал и указывает конкретное место, откуда исходит опасность.

Таким образом, появилась технология, которая позволяет безошибочно и практически мгновенно определить инфицированного и принять меры для недопущения дальнейшего заражения окружающих.

Разработчики указывают на еще одну полезную функциональную особенность новинки. Кроме вируса COVID-19, технология позволяет обнаружить любые биологические угрозы в минимальных концентрациях, а также запрещенные к провозу химические и взрывчатые вещества.

Испытания уже запланированы и состоятся в четвертом квартале 2020 года. Если они будут признаны успешными, авиационный рынок ждет реальная революция: многие вопросы безопасности, являющиеся камнем преткновения для аэропортов и перевозчиков, решатся раз и навсегда.