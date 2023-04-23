Албания, Болгария, Румыния: лучшие пляжи Европы, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Европа может похвастаться километрами прекрасного побережья, но ее популярные пляжные направления переполнены туристами. Если вы не хотите бороться за место на песке или подвергаться нападкам со стороны местных жителей, почему бы не посетить этим летом менее известные пляжные курорты?

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Euronews собрал некоторые из лучших пляжных направлений Европы, о которых мало кто знает.

Албанская ривьера: тепло и бюджетно

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Албания еще не успела занять свое место на туристической карте Европы и это повод здесь побывать. 450-километровая береговая линия страны - это золотые пески и сосновые леса. Лучшие пляжи на Албанской ривьере простираются от Влёра до Ксамила.

Дерми - один из самых протяженных и популярных пляжей Албании. В Ксамиле - вода бирюзового цвета и небольшие острова в пределах досягаемости.

Международный аэропорт Тираны - в двух часах езды от Влёры - является главными воротами в Албанию. Вы также можете воспользоваться паромом с греческого Корфу в город Саранде. В 2024 году во Влёре должен появиться собственный аэропорт.

Болгария: Черноморское побережье

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Черноморское побережье Болгарии изобилует природной красотой. Иракли, расположенный в 35 минутах езды от популярного Солнечного берега, сохраняет ощущение дикой природы. Здесь всего два ресторана, зона для нудистов и кемпинг, и этот песчаный участок - идеальное место, чтобы полюбоваться природой.

Не любите активный отдых? Курорт Vaya Beach Resort предлагает современные бутик-виллы с великолепным видом на море. Город Обзор также находится недалеко, если вам не подошли первые два варианта.

Аэропорт Бургаса, второго по величине авиаузла Болгарии, находится примерно в часе езды от Иракли.

Хорватия: солнце и осмотр достопримечательностей в Порече

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Забудьте переполненный пассажирами Дубровник и отправляйтесь в Пореч, на запад Хорватии. Древний старый город с мощеными улицами и терракотовыми крышами может соперничать со своим популярным соседом на востоке.

Отправляйтесь в охраняемую ЮНЕСКО Евфразиеву базилику 6-го века, чтобы полюбоваться хорошо сохранившимися золотыми мозаиками, а затем совершите небольшую морскую прогулку на остров Святого Николая, чтобы позагорать.

Пореч находится в 40 минутах езды от аэропорта Пулы. Оттуда до центра города ходят рейсовые автобусы. Он также находится чуть более чем в часе езды от итальянского Триеста. До Пореча можно добраться также на катамаране из Венеции.

Франция: пляж под Монпелье

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Недалеко от Монпелье находится один из самых красивых пляжей Франции. Plage de l'Espiguette в Ле-Гро-дю-Руа - это длинный участок берега с песчаными дюнами. Пляж защищен от застройки. Его поразительный маяк - одно из немногих сооружений.

Монпелье находится менее чем в двух часах езды на поезде от Лиона (шесть от Парижа).

Греция: океанские виды на полуострове Мани

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Археологические памятники и лазурные бухты полуострова Мани на юге Греции еще мало освоены туристами.

Если вы предпочитаете исследовать побережье, а не отдыхать на нем, отправляйтесь в сонный Кардамили, где пешеходные тропы приведут вас к потрясающим морским пейзажам.

Всего в нескольких минутах ходьбы от побережья находится пляж Фонеас, окруженный скалистыми утесами и усыпанный живописной белой галькой.

Кардамили находится менее чем в часе езды от Каламаты, где есть международный аэропорт и автобусное сообщение.

Италия: вулканическая энергия Эолийских островов

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К северу от Сицилии из Тирренского моря выступают скалистые Эолийские острова.

Остров Вулкано, возможно, и не славится своими белыми песками, но его вулканические черные пляжи не менее потрясающи.

Понежьтесь в теплых грязевых ваннах, а затем отправляйтесь на лодке на более крупный остров Липари, чтобы полюбоваться закатом из Геофизической обсерватории.

До островов можно легко добраться на пароме из Сицилии.

Ирландия: поменяйте солнце на красоту в Донегале

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Ирландия, возможно, не приходит на ум при мысли о пляжном отдыхе, но и на Изумрудном острове есть захватывающая дух береговой линии.

Уединенный залив Киннаго в Донегале - яркий тому пример. Поскольку он находится на севере страны, не ждите слишком теплых температур и много солнечного света. Изогнутый песчаный пляж укрыт зеленым склоном холма.

Залив Киннаго находится в часе езды от Дерри, в двух часах от Белфаста и в четырех часах от Дублина.

Румыния: наблюдение за птицами в дельте Дуная

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Там, где река Дунай встречается с Черным морем, вы найдете участок красивой заболоченной местности, куда можно добраться только на лодке.

Крупнейшая в Европе водно-болотная зона - это рай для любителей дикой природы. Понаблюдайте за пеликанами, цаплями и орланами-белохвостами, послушайте вой шакалов в лесу.

Когда вы не исследуете отдаленные каналы и обширные озера дельты, вас ждут белые песчаные пляжи в Сулине и Сфынту-Георге.

Скоростные катера и паромы курсируют из города Тулча в Сулину.

Словения: венецианское очарование Изолы

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Изола, расположенная на небольшом кусочке побережья Адриатического моря в Словении, когда-то была островом под венецианским владычеством.

Менее популярный, чем соседний Пиран, маленький рыбацкий порт восхищает очаровательными извилистыми улочками. Здесь также есть несколько галечных и песчаных пляжей, к которым ведет прибрежная пешеходная тропа.

Вы можете совместить свой визит с однодневной поездкой на курорт Пореч, Хорватия, который находится всего в часе езды к югу от Изолы.

Изола расположена в 30 минутах езды от Триеста или чуть более чем в часе езды - или в трех часах езды на поезде - от Любляны.