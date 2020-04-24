История о таинственном Эдварде Лиедскалниньше известна многим — эмигрант из Латвии переехал в США и всю жизнь посвятил строительству Кораллового замка. Он возвел его в одиночку из огромных каменных глыб. Эта история породила множество оккультных теорий, и некоторые считали, что Лиедскалниньш раскрыл тайну строительства египетских пирамид и контактировал с внеземными цивилизациями. Но Эдвард, который сбежал за океан в попытке справиться с горечью неразделенной любви, был прежде всего целеустремленным и смекалистым человеком — именно эти качества, а не паранормальные способности, помогли ему войти в историю.

Неразделенная любовь Эда



Эдвард родился в 1887 году, на территории Латвии, которая в то время была частью Российской империи. Он уехал из Латвии из-за того, что его невеста, юная Агнесе, отказала ему накануне свадьбы. Это произошло незадолго до того, как развязалась Первая мировая война — Эдварду было 26 лет. Именно этому событию посвящен хит Билли Айдола "Sweet Sixteen" ("Сладкая шестнадцатилетка") — именно так на протяжении всей жизни Эд называл Агнесе.

После эмиграции в США Лиедскалниньш не побежал сразу же строить знаменитый Коралловый замок, а жил в других местах — к примеру, в Канаде, работая дровосеком, и Техасе, где работал на ранчо. Во Флориду Эдвард переехал через несколько лет, после того, как у него обнаружили туберкулез — ему был необходим теплый климат.