Амстердам установит самый высокий туристский налог в Европе

В 2020 году в Амстердаме будут взимать с иностранцев туристский налог в размере € 3 за ночь в дополнение к сбору 7 % от общего счета за проживание. В сумме это больше, чем где-либо еще в Европе, пишет портал 34travel.me.

От налога будут освобождены только дети до 16 лет.

CNN Travel отмечает, что после изменения расценок переночевать в однозвездочной гостинице в Амстердаме будет дороже, чем в пятизвездочной гостинице другого европейского города. "Например, на Booking.com бронирование номера в отеле Rembrandt Square 1* в Амстердаме 28 марта обойдется в € 132,5 на двоих. Помимо этой суммы туристам необходимо будет заплатить почти € 16 – € 3 за человека за сутки и 7 % общего счета за проживание. В Берлине туристический налог составляет 5 %, а размещение в самом дорогом отеле Adlon Kempinski, где останавливались Барак Обама, Анджелина Джоли и Майкл Джексон, обойдется почти в € 250 в сутки и чуть больше € 11 – туристический налог", – пишет издание.

За проживание в Амстердаме в палатке тоже придется доплачивать – € 1 за ночь. С прибывших в город на лодке попросят € 8. Налог на аренду квартир поднимут до 10 % (на сервисах вроде Airbnb его также планируют взимать).

За счет нового сбора власти Амстердама рассчитывают пополнять казну города на € 100 млн в год. Деньги пойдут на реставрацию исторических зданий, очистку каналов и парков от мусора и другие благие дела.