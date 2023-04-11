Амстердамский аэропорт Схипхол запрещает ночные полеты

Амстердамский аэропорт Схипхол объявил о том, что к концу 2025 года намерен отказаться от ночных рейсов. Руководство аэропорта также запретит полеты частных самолетов в определенные периоды времени, пишет Euronews.

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Этот шаг направлен на снижение шумового загрязнения и выбросов CO2, сообщает голландская газета Het Parool. В компании признают, что решение может привести к повышению цен на отдых.

Аэропорт Схипхол запрещает поздние ночные рейсы

Аэропорт Схипхол объявил о планах отказаться от всех ночных рейсов к концу 2025 года в ответ на шум, от которого страдают местные жители. Это значительно сократит "серьезные неудобства", с которыми приходится сталкиваться жителям района, сказал в интервью Het Parool гендиректор аэропорта Рууд Сондаг.

Отправление всех коммерческих и грузовых рейсов с полуночи до 6 утра будет отменено, равно как и посадка с полуночи до 5 утра.

Идея заключается в том, чтобы начать постепенную отмену ночных рейсов с ноября этого года. В настоящее время около 10 000 рейсов в год выполняются в ночные часы.

Никаких частных самолетов в определенные часы

Руководство также заявило, что в целях сокращения выбросов в атмосферу они запретят все полеты частных самолетов, которые взлетают и приземляются в Схипхоле в определенное время. Схипхол также запретит вылеты и посадку в аэропорту шумным и устаревшим самолетам.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Мы и другие участники кампании выступали за запрет частных самолетов и прекращение неравенства в отношении избыточных выбросов. Это отличный первый шаг", - комментируют решение в Твиттере Scientist Rebellion Netherlands.

Повысит ли запрет на ночные полеты цены на отдых?

Генеральный директор Схипхола Рууд Сондаг признал, что отмена ночных рейсов будет непростой задачей, особенно потому, что для этого потребуется понимание со стороны всех авиакомпаний.

Бюджетные авиакомпании стараются использовать самолеты как можно чаще в течение 24 часов, поэтому рейсы часто назначаются как в ночные, так и в дневные часы. Запрет приведет к тому, что некоторым придется сократить маршруты, что потенциально может привести к повышению цен.

Transavia, авиакомпания, принадлежащая Air France-KLM, пострадает сильнее других, поскольку около 55% ее рейсов отправляются из Схипхола или приземляются в нем в ночные часы.

Аэропорт также ограничит обслуживание пассажиров в апреле и мае из-за нехватки персонала.