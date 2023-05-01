Аномальная жара в мире: Какие страны наиболее подвержены риску?

Недостаточно подготовленные регионы планеты подвержены серьезному риску воздействия высоких температур, предупреждают ученые.

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Исследователи из Бристольского университета доказали, что беспрецедентные экстремальные температуры в сочетании с социально-экономической уязвимостью ставят некоторые регионы под угрозу. Афганистан и Центральная Америка оказались в числе тех, кто подвержен наибольшему риску.

Столица КНР Пекин и города Центральной Европы также попали в список. По мнению исследователей, если в этих густонаселенных местах установится рекордная жара, это весьма негативно скажется на миллионах людей, пишет Euronews.

Ученые утверждают, что экстремальная жара может случиться где угодно

Ученые использовали климатические данные и моделирование, чтобы определить, где в мире наиболее вероятны новые температурные рекорды и где населению грозит наибольшая опасность от аномальной жары.

Они обнаружили, что в период с 1959 по 2021 год "статистически невероятные экстремумы" случились в 31 проценте регионов, которые они анализировали.

При этом не было выявлено никакой определенной закономерности в том, где происходят температурные аномалии. Это означает, что жара может прийти куда угодно.

"Мы видели, как в разных регионах мира это приводило к гибели людей", - говорит соавтор исследования, профессор Бристольского университета Дэнн Митчелл.

"В этой работе мы показываем, что такие аномалии могут произойти где угодно", - говорит Митчелл.

Исследователи также отмечают, что страны, которым еще только предстоит пережить периоды экстремальной жары, подвержены особенно сильному риску. Меры зачастую принимаются только после того, как наступают тяжелые последствия.

Рост населения наряду с ограниченными возможностями систем здравоохранения и энергообеспечения также увеличивают риски.

Где в мире существует наибольший риск экстремальной жары?

Несмотря на акцент на то, что аномальные температуры могут прийти куда угодно, некоторые части мира подвергаются большему риску экстремальной жары.

Особое беспокойство вызывает Афганистан, который в исследовании назван "одной из наименее развитых стран мира". Хотя лето здесь и так обычно жаркое, при аномальных погодных явлениях температура может приблизиться к пределам возможностей человеческого организма.

В Центральной Америке авторы исследования обращают внимание на Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму. Аномальная жара в этих странах может особенно губительной.

В Европе Германия, Бельгия и Нидерланды также находятся на пороге экстремальных температур. Но так как это развитые страны, они располагают возможностями снизить риски.

Уязвимые регионы нуждаются в планах действий на случай аномальной жары

Ученые из Бристольского университета призывают политиков в регионах, подверженных риску, разработать планы действий по снижению смертности и другого вреда, связанного с экстремальными климатическими явлениями.

"Поскольку жара приходит все чаще, мы должны быть лучше подготовлены", - говорит ведущий автор исследования и климатолог доктор Викки Томпсон.

Важно понять, где сообщества не готовы к аномальным климатическим явлениям и как определить приоритетность мер по смягчению последствий для них. Поскольку изменение климата увеличивает частоту, интенсивность и продолжительность периодов жары, это может привести к резкому увеличению числа смертей по всему миру.

"Мы определяем регионы, которым, возможно, до сих пор везло: в некоторых из них быстро растет население, они еще только развиваются, но в некоторых уже очень жарко", - добавляет Томпсон.