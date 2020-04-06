Антарктида: если в начале сезона лед полностью растает, наступит коллапс на всей планете

Одна из исследовательских станций сообщила о самом жарком лете в Антарктиде. Ученые заявили о первой в истории зарегистрированной тепловой волне на континенте. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel and Leisure.

Согласно последнему отчету австралийских климатологов, на круглогодичной научно-исследовательской антарктической станции Кейси в северной части полуострова Бейли с 23 по 26 января 2020 года была зафиксирована рекордно высокая температура. Столбики термометров в течение нескольких дней не опускались ниже +9,2 ֯С. Ученые заявляют, что такие показатели подтверждают версию о тепловой волне, которая несколько месяцев назад пришла в Антарктиду. Специалисты констатируют, что минувшее лето на континенте, которое длится, напомним, с октября по февраль, было самым жарким. На самом деле жители всей планеты почувствовали на себе рекордное тепло в прошедшие несколько месяцев.

В начале февраля исследователи также сообщили о рекордной потере льда на острове Игл в Антарктиде. Около 20% снежного покрова было потеряно всего за несколько дней, когда континент испытал самые высокие из когда-либо зарегистрированных температур (+21֯С). В отчете по биологии глобальных изменений говорится, что теплое лето окажет огромное влияние на биологию Антарктики. Это приведет к долгосрочным сбоям в экосистемах, сообществах и популяциях", — сообщается в отчете. Положительные температуры, способствующие таянию льда на самом холодном материке планеты, могут привести к наводнениям и появлению мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных. По словам специалистов, слишком сильные наводнения могут уничтожить растения и изменить уже существующие виды. "Если в начале сезона лед полностью растает, то экосистемы будут страдать от засухи до конца сезона", - заявили ученые.

Экологи связывают увеличение тепла в Антарктике в том числе с загрязнением окружающей среды, вызванной деятельностью людей. И это воздействие вполне вероятно будет распространяться за пределы самого континента. Тающая Антарктида может иметь разрушительные последствия для людей, живущих в прибрежной среде по всему миру из-за повышения уровня океана, резюмируют специалисты.