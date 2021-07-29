Апокалиптическое ВИДЕО. Песчаная буря накрыла город на северо-западе Китая
Foto: Снимок экрана, BBC

В соцсетях появились захватывающие кадры того, как Дуньхуан 25 июля медленно поглотило облако пыли высотой почти в 100 метров.

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Город расположен на краю пустыни Гоби, известной своим суровым климатом, и с подобными явлениями горожанам приходится сталкиваться довольно регулярно.

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Source

BBC News Русская служба

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Source

BBC News Русская служба

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