Археологи узнали, чем питались древние римляне на трибунах Колизея

Археологи, изучающие канализационную систему Колизея в Риме, обнаружили в ней остатки еды, которую употребляли зрители во время гладиаторских боев и других представлений в древнем амфитеатре, построенном две тысячи лет назад.

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Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.

В частности, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Кроме того, там нашли останки животных, которых использовали в боях и различных играх на арене: кости медведей, львов и ягуаров, а также собак, среди которых были даже таксы.

L'indagine ha interessato il collettore Sud, ostruito e fuori uso più o meno dal 523 d.C., quando il Colosseo ha smesso di essere anfiteatro per poi essere una sorta di condominio, fortezza, ospedale e persino filanda Martina Almonte, RUP del progetto #idraulicadelColosseo pic.twitter.com/6WOifNmzzs — 🏛 Colosseo • Foro Romano • Palatino (@ParcoColosseo) November 24, 2022

Среди других находок - более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряная монета примерно 170-171 гг. нашей эры, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия.

В ходе исследования археологи расчистили около 70 метров дренажных стоков и канализационных каналов под Колизеем, который остается одной из самых посещаемых достопримечательностей Италии.

"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", - сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB — Dr Jo Ball (@DrJEBall) July 2, 2022

Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной (в разное время его использовали в качестве крепости, больницы и даже прядильной фабрики).

Поскольку древняя система канализации была фактически запечатана мусором и землей, а вода туда не поступала, многие погребенные там вещи остались нетронутыми, либо очень хорошо сохранились. Чтобы их достать, археологи использовали роботов с дистанционным управлением.

"Вооружившись воображением, - говорят археологи, - мы можем представить, как сверкающие монеты бросают в толпу, и одна из них падает на песок арены, а затем уносится вместе с кровью людей и животных в канализацию, чтобы спустя более 1500 лет рассказать нам об очаровании и безумии тех игр и тех дней".