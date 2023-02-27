Аттракцион неслыханной щедрости: Тайвань заплатит прибывающим в страну туристам по 158 евро

Про коронавирус в мире говорят уже не так часто и громко, как это делали в последние несколько лет. Сняты и большинство ограничений. И теперь разные страны всячески пытаются заманить к себе туристов: Франция и Германия раздают бесплатные билеты на поезда, а Гонконг – авиабилеты. Тайвань тоже решил увеличить количество прибывающих в страну путешественников, предлагая заплатить туристам чуть более 150 евро за отдых в стране.

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Эта восточноазиатская страна планирует принять шесть миллионов туристов в 2023 году и надеется, что пополнение их кошельков на 5 000 тайваньских долларов (158 евро) поможет привлечь их на свою сторону.

Foto: Ansis Īvāns, DELFI

Министерство транспорта и связи также предоставляет туристическим агентствам субсидии в размере до 20 000 тайваньских долларов (633 евро) за каждую группу туристов, прибывающих в страну.

Объявляя об этом предложении, министр Ван Квоцай пояснил, что деньги, которые выплатят туристам, будут предлагаться в "цифровом виде" и могут быть использованы для оплаты проживания и других расходов в стране. Когда заработает эта схема, он не уточнил.

Почему Тайвань платит туристам за посещение?

Все это является частью усилий по восстановлению туристического сектора страны после пандемии. Тайвань был одной из последних стран, снявших пограничные ограничения COVID-19 в октябре 2022 года.

Foto: Shutterstock

По данным Тайваньского совета по туризму, в 2022 году его посетило чуть менее 900 000 человек. Это резкое падение по сравнению с 2019 годом, когда в страну прибыло рекордное число иностранных путешественников: 11,8 миллиона человек.

Премьер-министр Тайваня Чэнь Цзяньжэнь говорит, что страна пытается вернуться к 10 миллионам туристов к 2025 году. Платить туристам за посещение – необычный способ пополнить казну, но ряд стран уже используют эти стимулы для увеличения числа туристов после пандемии.

Почему стоит побывать в Тайване?

В Тайване есть гораздо больше, нежели 150 евро, которые вам предлагают за поездку.

Это небольшой остров, примерно в полтора раза меньше Латвии, поэтому его гостям не потребуется много времени, чтобы добраться из Тайбэя в любое другое место страны по желанию – в стране есть высокоскоростная железная дорога.

Благодаря субтропическому климату вы можете наслаждаться жаркими летними ночами и прогулками по пляжу. Но разные времена года по-своему привлекательны. Например, с сентября по ноябрь на Тайване царит сухая осенняя красота, а в феврале посетители наслаждаются цветением сакуры.

Foto: Shutterstock

Помимо природной красоты, здесь есть около 15 000 храмов, которые можно исследовать. ВА рестораны страны получают все больше звезд Мишлен.

Тайвань также считается одним из самых безопасных мест в Азии для путешествий представителей ЛГБТQ+, страна легализовала однополые браки еще в 2019 году.

Каковы правила путешествия на Тайвань?

Тайвань вновь открыл свои границы для путешественников 13 октября 2022 года. Туристам больше не нужно оставаться в карантине в отеле по прибытии в страну.

Foto: Ansis Īvāns, DELFI

Всем, включая детей в возрасте от двух лет, по прибытии выдается набор для самостоятельного проведения экспресс-теста на COVID. Но его нужно будет сдать только в том случае, если у вас появятся симптомы в течение семидневного "периода самостоятельного предотвращения эпидемии".

Маски необходимо носить за пределами вашего жилья. А посетители с положительным результатом теста на COVID-19 все равно должны будут находиться на карантине в отеле или дома.