Авиакомпании начали предлагать полеты в никуда: билеты раскупают за минуты

Авиакомпания Qantas Airways предложила скучающим по путешествиям туристам возможность слетать в никуда. Интерес пассажиров оказался на удивление высоким.

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По замыслу авиакомпании, самолет с пассажирами взлетает в Сиднее, на небольшой высоте делает круг над скалой Улуру, Большим Барьерным рифом, Сиднейским портом, после чего возвращается в исходную точку, пишет Reuters.

По данным авиакомпании, 134 билета стоимостью 787 и 3787 австралийских долларов (487 и 2344 евро соответственно) раскупили за десять минут.

"Это, пожалуй, самая быстрая продажа билетов в истории фирмы. Люди однозначно скучают по путешествиям. Если будет спрос, мы точно продолжим предлагать такие полеты, пока не откроются границы", – сказала представитель Qantas Airways.

Подобный полет устроила и компания Taiwan's EVA в рамках Дня отца. За 200 евро пассажиры могли полетать над южнокорейским островом Чеджудо. Билеты были раскуплены за четыре минуты.