Авиакомпании в Европе упроcтили процедуру выплат компенсаций за задержку рейсов

Европейские авиакомпании меняют правила возврата денежных средств за отмену рейсов. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на FVW.

С 15 августа авиаперевозчики, входящие в состав группы компаний Lufthansa, упрощают правила возмещения за отмену рейсов. К ним относятся непосредственно авиакомпания Lufthansa, а также Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Edelweiss и Eurowings. Упрощенные правила подразумевают, что для компенсации пассажирам теперь не будет требоваться одобрение конкретного перевозчика.

Как сообщается, правило распространяется на рейсы с кодами OS, LX, SN или EW. Компенсацию без одобрения пассажиры смогут получать и за задержку рейса. Согласно собственным заявлениям, Lufthansa продолжит и дальше вносить технические усовершенствования, которые помогут быстрее получать выплаты за сбои в расписании.

Согласно действующим европейским правилам, пассажир имеет право на компенсацию, если рейс задержан более чем на 3 часа. В этом случае авиакомпания выплачивает сумму в размере от 250 до 600 евро в зависимости от маршрута. Следует учесть, что выплаты производятся только при задержках по вине авиакомпании. Если причиной срыва перелета является нелетная погода, то получить деньги не удастся.

Для того чтобы получить компенсацию в странах ЕС, пассажирам необходимо направить письменную жалобу в адрес авиакомпании с указанием имени, номера рейса, даты, аэропорта вылета, данных о самой задержке, информации о личном банковском счете. К письму необходимо приложить проездные документы. На стойке авиакомпании необходимо поставить на письмо подтверждающий штамп. Как раз от последнего действия Lufthansa теперь освобождает своих клиентов.