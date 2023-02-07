Авиакомпания Finnair прекращает предлагать покупки на своих рейсах

Финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении розничной продажи как на борту, так и по предварительному заказу на всех своих рейсах этой весной.

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Последним днем, когда можно будет купить парфюмерию, сувениры и другие товары на рейсах Finnair, станет 28 февраля. Тем временем предварительные заказы будут продолжать выполняться до 18 апреля.

"Покупки на борту и предварительный заказ товаров стали менее важной услугой для наших клиентов", — пояснил Валттери Халве, глава отдела предложения продуктов в Finnair.

Халве напомнил, что почти три года назад авиакомпания объявила о решении прекратить продажу билетов на рейсах внутри ЕС. Решение было направлено на снижение общего веса и, соответственно, расхода топлива самолета.

"Пришло время сделать следующий шаг, — добавил он. — Конечно, продажа еды и напитков на рейсах продолжится".

В рамках очередной скидочной акции, стартовавшей 1 февраля, клиенты Finnair смогут приобрести или предварительно заказать товары со скидкой 40%. Предварительные заказы доступны для клиентов на всех рейсах продолжительностью более двух часов, а покупки во время полета доступны для клиентов на дальнемагистральных рейсах и рейсах на Канарские острова, в Дубай, Египет, Исландию, Израиль, Швейцарию, Турцию и Великобританию.