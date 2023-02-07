Авиакомпания Finnair прекращает предлагать покупки на своих рейсах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении розничной продажи как на борту, так и по предварительному заказу на всех своих рейсах этой весной.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Последним днем, когда можно будет купить парфюмерию, сувениры и другие товары на рейсах Finnair, станет 28 февраля. Тем временем предварительные заказы будут продолжать выполняться до 18 апреля.

"Покупки на борту и предварительный заказ товаров стали менее важной услугой для наших клиентов", — пояснил Валттери Халве, глава отдела предложения продуктов в Finnair.

Халве напомнил, что почти три года назад авиакомпания объявила о решении прекратить продажу билетов на рейсах внутри ЕС. Решение было направлено на снижение общего веса и, соответственно, расхода топлива самолета.

"Пришло время сделать следующий шаг, — добавил он. — Конечно, продажа еды и напитков на рейсах продолжится".

В рамках очередной скидочной акции, стартовавшей 1 февраля, клиенты Finnair смогут приобрести или предварительно заказать товары со скидкой 40%. Предварительные заказы доступны для клиентов на всех рейсах продолжительностью более двух часов, а покупки во время полета доступны для клиентов на дальнемагистральных рейсах и рейсах на Канарские острова, в Дубай, Египет, Исландию, Израиль, Швейцарию, Турцию и Великобританию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы