Авиакомпания потеряла мой багаж, что делать? Пять основных советов

Приближаются школьные каникулы, и многие семьи отправятся насладиться последними зимними радостями на горнолыжных курортах. В такие путешествия с собой берут много вещей, однако нередко возникают ситуации, когда багаж не прибывает в пункт назначения.

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Gjensidige Latvija обобщила советы о том, что делать, если во время путешествия вы остались без любимых вещей.

"Путешествие должно быть приятным отдыхом от будничных забот, однако никто полностью не защищен от того, что багаж может быть утерян или поврежден. Наши наблюдения показывают, что, с тех пор как люди снова стали активно путешествовать, значительно увеличилось и количество случаев страховых возмещений, связанных с багажом – на 36% по сравнению с 2020 годом и в 9 раз по сравнению с 2021 годом, когда возможности путешествовать были сильно ограничены. Первое, что мы советуем сделать, предпринять такие предварительные меры как приобретение страховки путешествия, фотографирование чемодана и его содержимого, а также ознакомление с информацией конкретной авиакомпании в отношении действий в случае потери багажа", – говорит руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.

Убедитесь, что багаж действительно пропал



Прежде чем впадать в панику из-за потери чемодана, важно сначала проверить, не находится ли багаж в аэропорту. Нередко вещи поступают в аэропорт через некоторое время после того, как вы сами уже прибыли в пункт назначения. В самых больших аэропортах получение багажа может затянуться до двух часов.

Многие авиакомпании позаботились о подобных ситуациях и добавили возможность отслеживания статуса багажа в своем приложении. Установить статус багажа можно будет, если предварительно зафиксировать идентификационный номер багажа, поэтому рекомендуется сфотографировать его на свое мобильное устройство после регистрации чемодана в аэропорту.

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В случае, если багаж так и не удастся найти, надо обратиться в справочную службу аэропорта и зарегистрировать факт потери багажа. Если вещи не будут найдены на территории аэропорта, то скорее всего работники аэропорта предложат связаться с багажной службой соответствующей авиакомпании. Практика показывает, что чаще всего багаж возвращают в течение 24–36 часов, однако, по мере возможности, можно посоветовать путешественнику самые нужные вещи положить в ручную кладь.

Рекомендуется также прикрепить к чемодану бирку с вашим именем и номером телефона. Таким образом вы сможете легко узнать свой багаж среди вещей других пассажиров, к тому же в случае утери нашедший сможет легко связаться с вами.

Проинформируйте авиакомпанию о потерянных вещах



В тот момент, когда возникнут подозрения, что ваш чемодан пропал, важно как можно быстрее проинформировать об этом персонал авиакомпании. Лучше всего о дальнейших действиях смогут сообщить сотрудники авиакомпании, которые находятся в аэропорту. Если никого из сотрудников авиакомпании найти не удастся, то необходимую информацию вы найдете на ее веб-сайте.

Заполните бланк о потерянном багаже



Информацию о том, что делать в случае потери или повреждения багажа, вы найдете на веб-сайте авиакомпании. Часто на сайтах имеются специальные разделы со всей актуальной информацией о том, что делать, если вы не получили свой чемодан в пункте назначения.

Foto: DELFI

В большинстве случаев в этом разделе есть форма, которую надо заполнить в случае потери вещей. Важно помнить, что в форме следует указать как можно более точную и подробную информацию, например, цвет чемодана, параметры, а также его содержимое. Находящиеся в чемодане вещи также следует описать как можно точнее, поэтому рекомендуется перед полетом сфотографировать свой чемодан и его содержимое, чтобы облегчить процесс заполнения формы. Надо учитывать, что условия авиакомпаний в отношении пропавшего багажа могут различаться, поэтому важно ознакомиться с ними заранее.

Потребуйте у авиакомпании возмещения расходов



Важно помнить, что объем компенсации, а также период времени, с которого багаж считается утерянным, у каждой компании отличается. Нередко в случае задержки багажа авиакомпания предлагает возможность приобрести и оплатить предметы первой необходимости, например, одежду в соответствии с климатом, зубную пасту, шампунь и другие предметы первой необходимости. После покупки вещей важно сохранить документы, подтверждающие эти расходы, чтобы авиакомпания или страховщик могли возместить расходы.

Первая поддержка – от страховщика



Часто авиакомпании предлагают обращаться за компенсацией к страховщику, ведь если багаж утерян всего несколько часов, то авиакомпания не считает, что в подобной ситуации полагается возмещение. В такой ситуации от авиакомпании можно получить письмо с подтверждением пропажи багажа для предоставления страховщику. Поэтому перед каждым путешествием рекомендуется приобрести страховку путешествия, которая в подобных ситуациях послужит подушкой безопасности. Страховка путешествия защитит не только в случае травмы или болезни, но и в случае отмены полета, потери или повреждения багажа, а также кражи вещей.

Сейчас люди отправляются в путешествие в соответствии с сезоном: в Европу кататься на лыжах или в Египет и Азию насладиться теплом. Путешественники чаще всего выбирают страхование расходов на лечение и репатриацию, а также страхование несчастных случаев. Горнолыжники дополнительно выбирают страхование гражданско-правовой ответственности и спортивного инвентаря. В свою очередь путешественники, которым предстоит лететь на самолете, чаще всего включают в страховое покрытие багаж, отмену и прерывание поездки, задержку рейса и страхование проездных документов.