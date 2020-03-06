Авиаперевозчики Европы: кризис закончится к началу лета

Эксперты авиационного транспорта ожидают сокращения числа рейсов в ближайшие недели на 25%. Однако они выразили уверенность в том, что уже к лету объемы перевозок восстановятся. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на немецкое отраслевое издание fvw.

Руководители европейских авиакомпаний провели встречу, на которой обсуждалось влияние вспышки коронавируса на отрасль. Для всех перевозчиков является очевидным, что пассажирские авиаперевозки значительно пострадают от последствий распространения инфекции. Главы авиакомпаний также сообщили о резком снижении числа бронирований. Член правления Air France KLM Бенджамин Смит, который также возглавляет ассоциацию "Авиакомпании для Европы" (A4E), заявил, что до конца оценить влияние вируса на ситуацию пока не возможно.

Глава авиахолдинга Lufthansa Карстен Шпор с горестью констатировал, что обстановка демонстрирует постоянную отрицательную динамику, то есть положение компаний в самом ближайшем будущем будет только ухудшаться. На данный момент 23 из 200 дальнемагистральных самолетов перевозчика остаются на земле из-за вирусного кризиса. "Перспективы во многом будут зависеть от событий в Европе в ближайшие дни", — добавил К. Шпор.

Ожидается, что в предстоящие несколько недель диапазон коротких и средних маршрутов у европейских перевозчиков сократится на 25%. При этом авиакомпании стараются с оптимизмом смотреть на ситуацию. Так, руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что спрос в ближайшие две или три недели будет очень слабым, но к лету ситуация значительно изменится и пассажирские перевозки вернутся к прежним объемам.

В ходе встречи авиаперевозчики призвали европейские власти реформировать права пассажиров в связи с новой реальностью на фоне вспышки коронавируса. "Исключительные обстоятельства" показали: европейская политика в области прав пассажиров должна быстро измениться. В условиях нестабильности перевозчикам необходимо дать некоторые послабления, которые оградили бы их от огромных убытков из-за срывов рейсов. Аони все чаще возникают из-за превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса.