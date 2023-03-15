Австрийский Тироль: сказка для любителей пеших, велосипедных и лыжных прогулок

Альпийский регион Тироль, расположенный в западной части Австрии, является обязательным местом посещения для всех любителей активного отдыха. Пейзажи здесь впечатляют в любое время года: летние месяцы идеально подходят для пеших прогулок по горам, а зимой на склоны выходят тысячи лыжников.

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"Сейчас 55% всех ночевок в регионе приходится на зиму и 45% – на лето, – объясняет Карин Зайлер, управляющий директор туристического совета Тироля. – Мы по-прежнему известны как зимнее направление, но у нас огромный потенциал летом и в межсезонье".

В Тироль часто возвращаются те, кто уже сюда когда-то приезжал. "Виной" тому 24 тысячи километров извилистых троп особенно популярных среди любителей походов. Вечера же они проводят на прекрасных SPA-курортах.

Регион прекрасно подходит и для семейного отдыха. "Если вы приезжаете с семьей, у нас есть отличные семейные курорты в Китцбюэльских Альпах, которые предлагают массу впечатлений в горах для детей всех возрастов", – добавляет Карин Зайлер.

Чемпионат мира по горному бегу и трейлраннингу

С таким количеством горных троп, которые можно исследовать, неудивительно, что Тироль привлекает и международные мероприятия. В этом году в альпийском регионе с 6 по 10 июня пройдет Чемпионат мира по горному бегу и трейлраннингу (WMTRC).

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"Наше самое крупное событие в этом году – это соревнования по трейлраннингу и горному беру. Первый чемпионат прошел в прошлом году в Чиангмае (Таиланд), а в этом году соревнования примет Инсбрук и долина Штубай. Так что это действительно большое мероприятие, в нем примут участие 60 стран со всего мира", – поясняет Зайлер.

Хорошо ли в Тироле летом?

Хотя Австрийские Альпы обычно являются зимним направлением, вариант провести здесь лето становится все более популярным. Разговоры о беге по тропам могут создать впечатление, что австрийские Альпы предназначены только для спортсменов, но это не так.

По данным местной туристической организации, 85% отдыхающих в Тироле – обычные туристы, не альпинисты, не экстремалы, а люди, которые совершают двух-трехчасовой поход, а потом сидят в красивом кафе или наслаждаются SPA-процедурами.

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Среди популярных мест для посещения в теплые месяцы – очаровательная деревня Элльмау, расположенная между Китцбюэльскими Альпами и Кайзеровскими горами. Отправляйтесь в деревню в мае, чтобы попасть на фестиваль Ellmau Kaiserschmarren, на котором чествуют классическое австрийское блюдо – измельченные блины, смешанные со сливовым джемом и посыпанные сахарной глазурью.

Но есть и несладкие варианты. Например, блины с говядиной и зеленью по аккомпанемент традиционных австрийских духовых оркестров.

А что насчет зимы в Тироле?

После того как с Тиролем прощаются летние туристы, местные жители и любители зимних видов спорта начинают активно стряхивать пыль со своего зимнего снаряжения. В регионе насчитывается более 80 горнолыжных курортов, а протяженность трасс, спускающихся с гор, составляет 3 400 километров.

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Если вы неуверенно держитесь на трассе, в регионе есть множество лыжных школ. А если лыжи вас не привлекают или сложны физически, то можно прокатиться на санях или снегоступах, которые требуют немного меньше ловкости.

После дня, проведенного в горах, лучший способ снять боль в мышцах – отправиться в один из расслабляющих спа-отелей Тироля. Если вы хотите найти лучший, обязательно загляните в Relax Guide, который называют путеводителем Мишлен в мире спа.