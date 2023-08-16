Автопутешествия по Европе: Топ-5 лучших направлений (и советы бывалых!)

Вещи — в багажник, карты — под мышку, сами — в машину и вперед, в незабываемое путешествие по удивительным местам Европы! Отправляясь в самостоятельное путешествие, вы можете быть независимы и изучать пейзажи сколько угодно, а если по пути попадется интересная остановка, достаточно включить "поворотник" и не отказывать себе в удовольствии.

Кто, как не опытные путешественники, знает лучшие места для остановки во время автопутешествия?

Зайга и Эдгарс, которые пишут о своих приключениях как в своем аккаунте в Instagram, так и в блоге zaigar.lv, много путешествовали по Европе как на автомобиле, так и в кемпере. Они считают, что Западная Европа слишком далека для коротких автопутешествий, и им удобнее прилететь туда и арендовать автомобиль на месте. Так они поступали в Испании, Португалии, Исландии. Однако, если времени немного, то Польша и Словакия также являются хорошими направлениями.

Пара рекомендует посетить Словению, Норвегию и Исландию, а также дают ценные советы по путешествиям и рекомендуют сайты и приложения, которые могут облегчить поездку.

Словения

"Словения — идеальное направление для "роадтрипа", поскольку это относительно небольшая страна — в три раза меньше Латвии, — поэтому добраться из одного места в другое можно быстро. На небольшой территории можно увидеть самые разнообразные достопримечательности: горы, море, древние города, огромные пещеры, бирюзовые реки и т.д.

Дороги в Словении очень хорошие. Некоторые из них платные, но можно легко объехать страну и по бесплатным дорогам, более медленным, но, безусловно, более красивым.

Июль и август — самые популярные месяцы для посещения Словении, поэтому лучше ехать до или после самого горячего туристического сезона. Тогда и цены ниже.

В Словении запрещено разбивать "стихийные" палаточные лагеря (т.н. wild camping). Особенно строго это соблюдается в природных парках, по крайней мере, в разгар туристического сезона — полиция не дремлет и штрафы очень большие.