Балтийское или Северное? 10 лучших морских курортов Германии

Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. Если вы там еще не были, то теперь точно захотите!

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Немецкое слово "Kurort" в переводе не нуждается - место для отдыха, восстановления сил, улучшения здоровья. Для морских курортов в Германии используется особое обозначение - "Seebad", то есть пляжный курорт. При этом далеко не каждый город или населенный пункт на побережье Балтийского или Северного морей или каком-то из здешних многочисленных немецких островов или весь остров целиком может официально использовать это обозначение.

Чтобы получить статус "Seebad", нужно соответствовать определенным требованиям, которые определяют федеральные земли. Еще более обширные и специальные требования предъявляются к лечебно-оздоровительным морским курортам - "Seeheilbad". В таких местах должны иметься курортные врачи, расстояние до пляжа от центра не должно превышать двух километров, должен осуществляться более строгий контроль качества воздуха и воды, предлагаться сертифицированные и подтвержденные медицинскими исследованиями терапии и так далее.

Мы расскажем о десяти самых известных и популярным немецких пляжных курортах. Список составлен в произвольном порядке, однако начнем, пожалуй, с самого знаменитого.

Остров Зюльт

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Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.