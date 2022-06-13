"Бардак полный! Я добиралась до места назначения 28 часов". Lufthansa массово отменяет рейсы

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что из-за нехватки персонала вынуждена только в июле отменить около 900 рейсов, что будет дальше - пока неизвестно. Однако задержки и отмены рейсов начались уже сейчас, и это, к сожалению, касается и путешественников из Эстонии.

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"Нам пришлось отменить большое количество рейсов, потому что мы, как и вся европейская авиационная отрасль, страдаем от нехватки кадров", — заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь Lufthansa.

В это же время европейские авиакомпании спешат добавить в сетку своих маршрутов новые направления и рейсы, поскольку спрос продолжает расти. В мае генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что авиакомпания "выйдет из кризиса", когда отступит угроза COVID, но оказалось, что последствия этого кризиса все равно влияют на летние планы авиаперевозчика. Во время пандемии аэропорты и авиакомпании сократили рабочие места и сейчас изо всех сил пытаются найти новый персонал.

Оператор аэропорта Франкфурта Fraport AG также предупредил, что нехватка персонала может привести к серьезным задержкам в аэропорту приписки Lufthansa.

Сложное положение авиакомпании вызывает большое разочарование среди пассажиров. О недавно возникших проблемах рассказал один из читателей Delfi:

Ужасный опыт в аэропорту Франкфурта

"Мы летели в отпуск из Таллина с пересадкой во Франкфурте. Первого июня наш самолет Lufthansa вылетел из Таллинского аэропорта. Все отлично. На транзитную пересадку во Франкфурте отводилось полтора часа, после чего мы должны были полететь дальше к следующему пункту назначения. В 16:00 началась посадка. Самолет довольно быстро заполнился, все были готовы к вылету... И тут нам объявили, что нужно пройти "software update" (обновление программного обеспечения) и из-за этого наш вылет откладывается на неопределенное время. Стали ждать. Час прошел, потом еще один час. А затем наш рейс взяли и вовсе отменили.

В одном из крупнейших аэропортов Европы нам никто не дал указаний, что делать дальше. Куда идти? Что делать с товарами из Duty Free, купленными в аэропорту? (В конечном итоге они оказались в помойке. Стоит отметить, что стоит там все очень дорого - за одну пол-литровую бутылку воды нужно отдать 5 евро!).

1,5 часа мы скитались по аэропорту, но никто из персонала не смог нам помочь. Нас отправляли из одного терминала в другой, пока кто-то не подсказал, что мы должны выйти из аэропорта и через главный вход подойти к одной единственной работающей стойке обслуживания Lufthansa. Поскольку в этот день отменено было сразу несколько рейсов, мы простояли в безумно длинной очереди четыре часа! Незадолго до полуночи нам выдали ваучеры на такси и отель и мы уехали из аэропорта. А уже в 7 утра мы туда вернулись, чтобы получить билеты на новый рейс. Снова очередь на 1,5 часа.... и тут нам говорят, что на этой неделе рейсов до нашего пункта назначения нет. Совсем нет! После небольшого шока, мы решили быть гибкими, стали спрашивать, возможно ли улететь в другие места, расположенные поблизости. Но нет, вообще никуда нет рейсов. В конечном итоге мы решили лететь в Венецию, откуда сами уже организовали такси, билеты на автобус и поезд, чтоб все-таки добраться до нашего места назначения. Однако наш рейс в Венецию тоже задержался, в результате чего мы опоздали на поезд и пришлось покупать новые билеты. То, что произошло, можно назвать полным хаосом. В итоге мы прибыли в забронированный отель только через 28 часов.

На все это представители Lufthansa смогли только сказать: "Ну вы же получили билеты в Венецию" и "Ничего не возмещается без предъявления чеков". А кто нам вернет потерянные 28 часов? Обслуживание было за гранью понимания. Еще несколько лет назад Lufthansa была очень уважаемой авиакомпанией, с сегодняшнего дня я никогда больше не сяду на борт этого авиаперевозчика. Никогда не чувствовала себя такой беспомощной, как в этой поездке с Lufthansa".