Барселона, Майорка, Ибица: Все пляжи Испании, где курение запрещено и вас ждет огромный штраф

По всей Испании на пляжах вводится жесткий запрет на курение посетителей. Сотни прибрежных зон уже запретили посетителям курить, и их число все более увеличивается (как на островах, так и на материковой части страны).

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Так, на Балеарских островах 28 пляжей ввели зоны, свободные от курения. В прошлом году после успешного эксперимента в 2021 году курение было запрещено на всех пляжах Барселоны. За нарушение правил посетителям пляжей грозят штрафы до двух тысяч евро.

На испанских островах вводится запрет на курение на пляже

Некоторые из самых популярных пляжей Испании, расположенные на Балеарских островах, стали зонами, свободными от сигарет. Ранее запрет на курение был введен на 28 пляжах, включая Playa de Talamanca на Ибице, Platja Gran на Менорке и Sant Joan на Майорке. Последним приморским курортом, который последовал этому примеру, стал Кало дес Моро в Сан-Антонио на острове Ибица.

По словам представителей совета, введение запрета направлено на защиту здоровья местных жителей и сохранение чистоты песка. Штрафы для нарушителей варьируются в зависимости от муниципалитета, но могут достигать 2 000 евро.

Пляжи Барселоны становятся зонами, свободными от курения

На материковой части страны, в Барселоне, которая является центром туризма, летом прошлого года был введен запрет на курение на всех 10 пляжах. Он призван защитить окружающую среду и обеспечить право граждан наслаждаться чистым, незагрязненным пространством, свободным от дыма и окурков. Нарушители правил могут быть оштрафованы на 30 евро.

"Я считаю, что это справедливо – следить за чистотой пляжа. В том числе и из-за экологии. Но контролировать каждого человека будет очень сложно", – сказала Антонелла Беллотти, туристка из Италии. Она предложила оставить специально отведенное место для курения "с лотками для пепла и окурков. Чтобы все было чисто".

Городской совет утверждает, что пилотная программа в 2021 году значительно сократила количество курильщиков на пляже и окурков в песке.

Испания добивается запрета курения на всех своих пляжах

Барселона стала первым крупным городом Испании, запретившим курение на пляжах. Пляжи в Каталонии, Андалусии, Мурсии и Галисии также запрещают курение. В настоящее время в стране обсуждается закон, который может превратить все пляжи Испании в зоны, свободные от курения.

Ежегодно курильщики оставляют на пляжах по всему миру пять миллиардов окурков, которые попадают в море и разлагаются в течение десятилетий.

Эвелин Варконьи, туристка из Австрии, говорит, что запрет необходим, "потому что большинство людей бросают сигареты в песок": "Я этого не делаю. Но я могу понять. И это нехорошо для природы".