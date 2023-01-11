Барселона увеличивает туристический налог — вот сколько вам придется заплатить за поездку туда в 2023 году

Туристический налог становится все более и более распространенным явлением во всем мире. Совсем недавно Тургид писал о странах, в которых вам придется его заплатить, если вы решите отправиться туда на отдых в 2023 году. И вот еще одна не слишком приятная новость – Барселона тоже решила повысить ставку этого налога в течение последующих двух лет.

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Насколько высок туристический налог в Барселоне?

Барселона является самым посещаемым городом Испании и продолжает бороться с чрезмерным туризмом. Приезжающие в нее туристы должны платить как региональный туристический налог, так и общегородской сбор. Городская надбавка варьируется в зависимости от типа размещения (отели, хостелы, Airbnb и т.д.) и взимается только с официального туристического жилья.

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Для гостей, арендующих жилье, налог за ночь составляет 4 евро, из которых 2,25 евро идут в бюджет региона и 1,75 евро в городской бюджет. Те, кто останавливается в пятизвездочном отеле, также платят городу 1,75 евро, а вот региональный налог увеличивается до 3,50 евро. Пассажиры круизных судов, проводящие более 12 часов в городе, платят 3 евро региону и 1,75 евро городу.

Сколько составляет туристический налог в Барселоне в 2023 году?

Но в ближайшем будущем эти цифры изменятся в сторону увеличения. Это произойдет в течение двух лет, при этом первое увеличение запланировано уже на 1 апреля 2023 года.

После этой даты посетителям города придется платить 2,75 евро вместо 1,75 евро — налог увеличится на 1 евро за ночь. Второе повышение произойдет в следующем году, 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.

Это означает, что гости пятизвездочного отеля будут платить в общей сложности 6,75 евро за ночь — 47,25 евро с человека за неделю проживания.

Почему в Барселоне вообще есть туристический налог?

Власти Барселоны заявили, что повышение туристического налога направлено на привлечение "качественного туризма", а не на большое количество посетителей. Город посещает в среднем 32 миллиона посетителей в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах.

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В прошлом году каталонская столица ввела новые меры, направленные на то, чтобы уменьшить проблемы, возникающие в городе из-за проведения организованных экскурсий, включая ограничения шума и уменьшения размеров групп туристов.

Кроме того, увеличившийся туристический налог пойдет на пользу бюджету Барселоны. Власти надеются, что он принесет городу 53 миллиона евро в этом году и до 100 миллионов евро в 2024 году.

"Мы уже видим рост туристических показателей, но не в плане увеличения количества туристов, а в размере доходов от туризма в Барселоне, — сказал заместитель мэра Жауме Коллбони. — Это и была наша основная цель: сдержать количество туристов и увеличить доходы от их пребывания, потому что наша модель больше не массовый туризм, а качественный туризм, который повышает ценность города".

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Городской совет заявил, что вырученные средства будут использованы для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

В каких еще испанских городах есть туристический налог?

Валенсия недавно объявила о том, что введет туристический налог для путешественников, проживающих во всех типах жилья в регионе, включая отели, хостелы, апартаменты и кемпинги. Он вступит в силу в декабре 2023 года. Посетителям придется платить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного ими жилья на срок до семи ночей.

Власти заявляют, что сбор пойдет на устойчивое развитие туристического сектора региона. Вырученные средства также будут использованы для обеспечения более доступным жильем местных жителей в горячих туристических точках.

Также туристический сбор должны платить желающие отдохнуть на Балеарских островах. Налог применяется к курортному жилью на Балеарских островах Испании (Мальорка, Менорка, Ибица, Форментера) и платится с каждого отдыхающего в возрасте 16 лет и старше. В высокий сезон он может достигать 4 евро за ночь.