Барсук откопал древние римские монеты в пещере в Испании
Foto: Shutterstock

В пещере на севере Испании в муниципалитете Градо нашли клад из 209 древних римских монет. И откопал его голодный барсук, пишет портал 34travel.me.

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Исследователи предполагают, что сильный снегопад, который случился несколько месяцев назад в этом регионе, вынудил животное активизироваться в поисках пищи. Так барсук добрался до небольшой трещины в надежде найти что-нибудь. Именно там после ученые и обнаружили монеты. “На сегодняшний день это самый большой клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании”, — говорят они.

Находка уходит историей во времена Константинополя, датируется третьим и пятым веками нашей эры. Кстати, это не первый раз, когда археологи находят артефакты в лесах Градо.

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