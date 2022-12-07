Бастуют все: Полный список бастующих перевозчиков, готовых испортить ваш отпуск в Европе в декабре

На дворе декабрь, месяц, в который не только все выбирают подарки, но и пытаются отправиться в путешествия или праздничные поездки. Впрочем, это еще и месяц, когда забастовками во время праздничного периода будет охвачено значительное количество авиа- и железнодорожных перевозчиков.

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Профсоюзы железнодорожников и авиаперевозчиков угрожают забастовками в течение декабря и января по всей Европе. Это может вызвать сбои, поскольку люди пытаются отправиться в отпуск или вернуться домой на праздники.

Итак, где в Европе проходят забастовки в это Рождество?

Международные железнодорожные перевозки: Eurostar бастует на Рождество

В преддверии Рождества более 100 сотрудников службы безопасности Eurostar собираются провести забастовки. Они пройдут 16, 18, 22 и 23 декабря, а профсоюз RMT заявит, что забастовки "серьезно повлияют" на поезда.

Eurostar и Mitie, компания, в которой работают сотрудники службы безопасности, говорят, что сообщат пассажирам о любом влиянии на оказываемые услуги.

Какие забастовки пройдут в Бельгии?

Профсоюзы ACV Puls и CNE заявили бюджетной авиакомпании Ryanair, что "персонал выразит свой гнев" по поводу праздничного сезона, если их требования в отношении обращения с работниками не будут выполнены.

Они рассматривают возможность проведения забастовки на Рождество после того, как бюджетная авиакомпания закрыла свою базу операций в стране, вынудив сотрудников работать в других странах Европы. Точные даты забастовки еще не утверждены.

Какие забастовки пройдут во Франции?

Кондукторы поездов и контролеры билетов во Франции угрожают забастовкой, потому что, по их словам, к ним "не относятся так же, как к машинистам поездов, хотя мы работаем три выходных в месяц и спим вне дома десять ночей в месяц". Они добиваются более высоких окладов и того, чтобы надбавки учитывались при расчете пенсий.

Кондукторы поездов и контролеры подали уведомления с угрозами забастовки 23-26 декабря и 30 декабря-2 января. Однако, будут ли они реализованы, зависит от переговоров. Встречи запланированы с 8 по 22 декабря.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Профсоюзы во Франции также угрожают полетам бюджетной авиакомпании easyJet в рождественский период. Профсоюзы SNPNC-FO и UNAC, представляющие бортпроводников, предупредили, что существует "очень значительный риск" забастовок, хотя подтвержденных дат пока нет.

Бортпроводники Air France также выпустили предварительное уведомление о забастовках в период с 22 декабря по 2 января. Пройдут ли эти забастовки, зависит от переговоров по оплате их труда.

Какие забастовки происходят в Португалии?

8 и 9 декабря бортпроводники TAP Air проведут забастовку из-за сокращения заработной платы, нехватки персонала и плохих условий труда. Авиакомпания уже объявила об отмене 360 рейсов, и забастовка, вероятно, затронет около 50 000 пассажиров по всей Португалии.

Какие забастовки происходят в Испании?

Члены профсоюзов USO и SITCPLA, состоящих в основном из бортпроводников Ryanair, базирующихся в Испании, бастуют уже пять месяцев. Акция началась 8 августа и продлится до 7 января, с понедельника по четверг каждую неделю. Это, вероятно, повлияет на поездки из нескольких аэропортов, включая Аликанте, Барселону, Мадрид и Малагу. Но Ryanair заявила, что не думает, что забастовка вызовет большие неудобства для пассажиров.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Бортпроводники Vueling, входящие в профсоюз Stalva, также принимают участие в длительных забастовках. Забастовки проходят по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в праздничные дни с 1 ноября по 31 декабря. Авиакомпания заявляет, что забастовка вызовет минимальные неудобства для пассажиров.

Какие забастовки происходят в Великобритании?

В течение декабря и января в Великобритании проходят забастовки на железнодорожном транспорте. Профсоюз работников железнодорожного, морского транспорта и транспорта (RMT) объявил, что его 40 000 членов не будут работать в течение восьми дней во время праздничного сезона.

Даты забастовки: 13–14 и 16–17 декабря, а также 3–4 и 6–7 января. Почти каждый железнодорожный оператор пострадает, поскольку члены RMT в National Rail и 14 железнодорожных компаниях объявят забастовку.

RMT также объявила, что рабочие не будут работать с 18:00 24 декабря по 27 декабря, поскольку споры по поводу заработной платы обостряются. Ожидается, что в дни забастовки ходить будет лишь каждый пятый поезд. Вполне вероятно, что расписание будет скорректировано, чтобы справиться с забастовкой, поэтому перед поездкой обязательно проверьте, ходит ли ваш поезд.

Сотни грузчиков в аэропорту Хитроу также не будут работать в период Рождества. Они планируют бастовать 72 часа, начиная с 04:00 16 декабря. Профсоюз Unite ожидает, что это вызовет некоторые неудобства для пассажиров в преддверии напряженного праздничного периода.

Члены Союза государственных и коммерческих служб (PCS), который представляет сотрудников паспортного стола и пограничной службы, также проголосовали за забастовку на Рождество. Даты еще не подтверждены, но это действие может привести к очередям в аэропортах и портах.