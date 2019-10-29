Белье в карман, а ноутбук под свитер: на какие ухищрения готовы пассажиры с безбагажным тарифом?

Эксперты портала Aviasales выяснили, на что приходится идти пассажирам, чтобы сэкономить на перевозке багажа в самолете. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на "РИА Новости".

Чтобы не платить за багаж, путешественники стараются пронести как можно больше вещей в ручной клади. Поэтому иногда им приходится идти на различные ухищрения, чтобы не нарушать установленные авиакомпаниями правила. Что же они делают?

Большинство пассажиров перед регистрацией на рейс надевает на себя самые тяжелые вещи, а затем в салоне убирает их на багажную полку. Некоторые путешественники берут с собой куртку со множеством карманов, в которые складывают нижнее белье и другие небольшие вещи. Кто-то умудряется использовать в качестве кармана капюшон, а некоторые маскируют одежду под шарф и обматывают ею свою шею.

Чтобы пройти весовой контроль багажа, пассажиры и вовсе проявляются чудеса изобретательности. Так, одна туристка спрятала ноутбук под свитер за спину. Часть путешественников покупают контейнеры для линз, заполняют их кремами и спокойно проносят на борт в ручной клади. Другие берут в поездку только старые вещи, которые выбрасывают перед обратным рейсом. Особенно хитрые признались, что отправляют грязную одежду, сувениры и прочие покупки домой по почте. По их словам, это оказывается дешевле, чем платить за багаж. Один из часто путешествующих россиян заявил, что сдает свою верхнюю одежду в камеру хранения в аэропорту, которую забирает после возвращения.

На этом список хитростей не заканчивается. Часть россиян, путешествующих с детьми, складывают вещи в карман коляски, которую авиакомпании разрешают провозить бесплатно. Некоторые из идей пассажиров оказываются вполне рациональными. Один из участников опроса заявил, что кладет в свою сумку коробку, а затем в нее уже складывает все вещи, — так влезает больше, чем в рюкзак аналогичного размера. Многие путешественники пользуются специальными компрессионными пакетами, из которых с помощью насоса выкачивается воздух. Такой способ позволяет уместить в сумку больше вещей.

Только каждый пятый авиапассажир заявил, что не идет на хитрость, чтобы провести большое количество вещей в ручной клади. Чаще всего они просто оплачивают багаж.