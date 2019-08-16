Бешеные воины: 7 секретов викингов-завоевателей (включая основание Дублина)

На протяжении трех столетий, если не больше, вести о приближении викингов вселяли ужас в жителей средневековой Европы. Но древние воины Севера были больше, чем кровавые берсерки — они организовывали торговлю и оседали на многих из завоеванных ими земель, строя поселения и развивая, как бы сейчас сказали, инфраструктуру.

Вот семь секретов викингов, собранных на ресурсе LiveScience.

1. Умелые мореплаватели





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Викинги были великолепными моряками, даже несмотря на то, что их легкие длинные парусные суда не очень хорошо выдерживали удары стихии. Викинги бороздили просторы Атлантического океана и заселяли Гренландию и Исландию. А Лейф Эрикссон достиг берегов Канады за 500 лет до того момента, как Колумб открыл Америку.