Бешеные воины: 7 секретов викингов-завоевателей (включая основание Дублина)

На протяжении трех столетий, если не больше, вести о приближении викингов вселяли ужас в жителей средневековой Европы. Но древние воины Севера были больше, чем кровавые берсерки — они организовывали торговлю и оседали на многих из завоеванных ими земель, строя поселения и развивая, как бы сейчас сказали, инфраструктуру.
Вот семь секретов викингов, собранных на ресурсе LiveScience.
1. Умелые мореплаватели
Викинги были великолепными моряками, даже несмотря на то, что их легкие длинные парусные суда не очень хорошо выдерживали удары стихии. Викинги бороздили просторы Атлантического океана и заселяли Гренландию и Исландию. А Лейф Эрикссон достиг берегов Канады за 500 лет до того момента, как Колумб открыл Америку.
- 1. 2. Навигаторы полуночного солнца
- 2. 3. Воины «под веществами»
- 3. 4. Умелые торговцы
- 4. 5. Стильные модельеры
- 5. 6. Убежденные язычники
- 6. 7. Основатели Дублина
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