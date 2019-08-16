1 7
2. Навигаторы полуночного солнца
Бешеные воины: 7 секретов викингов-завоевателей (включая основание Дублина)
Foto: AFP/Scanpix

На протяжении трех столетий, если не больше, вести о приближении викингов вселяли ужас в жителей средневековой Европы. Но древние воины Севера были больше, чем кровавые берсерки — они организовывали торговлю и оседали на многих из завоеванных ими земель, строя поселения и развивая, как бы сейчас сказали, инфраструктуру.

Вот семь секретов викингов, собранных на ресурсе LiveScience.

1. Умелые мореплаватели


Бешеные воины: 7 секретов викингов-завоевателей (включая основание Дублина)
Foto: AP/Scanpix


Викинги были великолепными моряками, даже несмотря на то, что их легкие длинные парусные суда не очень хорошо выдерживали удары стихии. Викинги бороздили просторы Атлантического океана и заселяли Гренландию и Исландию. А Лейф Эрикссон достиг берегов Канады за 500 лет до того момента, как Колумб открыл Америку.


1 7
2. Навигаторы полуночного солнца

Sharing Options

Source

Delfi Turgid
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form