Бесконтактный апарт-отель в Таллинне признан одним из лучших в Европе

Апарт-отель Revelton Suites, признанный в 2020 году одним из лучших в Европе по мнению Tripadvisor, нашел решение для борьбы с пандемией еще до того, как люди услышали о Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В связи с пандемией многие отели стали реорганизовывать работу, чтобы минимизировать контакт с персоналом и таким образом обезопасить проживание гостей, а некоторые отели и вовсе были вынуждены закрыться. В апарт-отеле ​Revelton Suites ​бесконтактную модель работы запустили еще до появления коронавируса.

Управляющая апарт-отелем Наталия Пугачева рассказывает: "Мы отказались от классического ресепшн и стали работать в бесконтактном режиме почти полтора года назад, когда никто в Таллинне еще даже не догадывался о том, что это будет так востребовано. Все наши гости заранее проходят онлайн-регистрацию и получают PIN-код, по которому попадают в свой апартамент. Это значительно упрощает процесс заселения, а также экономит время гостей. Разумеется, в связи с пандемией в нашем апарт-отеле появились и такие необходимые удобства, как одноразовые маски для каждого гостя, дезинфицирующие салфетки и антисептик в лобби."

Foto: Revelton Suites

Несмотря на то, что апарт-отель полностью бесконтактный, гости всегда могут обратиться за помощью, используя популярные мессенджеры. Эту "фишку" в Revelton Suites называют "онлайн ресепшн", и с ее помощью гости всегда окружены вниманием и заботой со стороны персонала. Это помогает Revelton Suites сохранять высокий уровень сервиса, и отзывы гостей постоянно это подтверждают.

Foto: Revelton Suites

Во время первой волны пандемии в Revelton Suites проживал Дмитрий Черный, известный эстонский дизайнер. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями, и вот что он рассказал: "Когда я вернулся из заграничной командировки, мне необходимо было найти жилье для самоизоляции, и я обратил внимание на Revelton Suites. Учитывая мой богатый опыт, приобретенный в кругосветном путешествии, меня уже трудно чем-то удивить, но у Revelton получилось. Во-первых, здесь действительно удобная система бесконтактного заезда и обслуживания. За две недели я ни разу не встретился ни с кем из персонала лично, все мои вопросы быстро решались через мессенджер. Во-вторых, здесь были прекрасные условия как для отдыха, так и для удаленной работы: шустрый WiFi, кофемашина с зерновым кофе и тишина (в центре города такое редко встретишь). И в-третьих: больше всего меня поразила услуга доставки продуктов прямо к двери апартамента, это было очень кстати."

Foto: Revelton Suites

Revelton Suites занимает почетное первое место на ​Tripadvisor​ среди всех таллиннских отелей, а также имеет оценку в 9,8 баллов на ​Booking.com.​В этом году он занял 8-е место на Tripadvisor в категории ​"25 отелей Европы с лучшим обслуживанием",​а также уже в третий раз получил премию ​World Travel Awards,​как лучший апарт-отель Эстонии.

Апарт-отель Revelton Suites относится к международной сети ​Revelton Hotels & Apartments,​так что Revelton можно встретить не только в Таллинне, но также в нескольких городах Чехии, и даже в Баку.

На данный момент, в связи с новой волной пандемии, Revelton Suites вновь предлагает гостям бронировать апартаменты на длительный срок по сниженной цене для самоизоляции.