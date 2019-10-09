Бесплатно и быстро: в Санкт-Петербург по электронной визе — первые отзывы иностранцев

С октября для поездок в Санкт-Петербург и Ленобласть действует электронная виза. Ею уже воспользовались многие иностранцы. DW узнала, с чем они столкнулись, и довольны ли нововведением.

Бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург и Ленобласть действуют с 1 октября 2019 года. По такой визе граждане 53 стран могут провести в северной столице и окрестностях до восьми суток. Электронную визу можно оформить и получить в личном кабинете на сайте консульского департамента МИД РФ. Погранслужба ФСБ подсчитала, что к 7 октября нововведением чаще других пользовались граждане Эстонии (286 пересечений границ), Латвии (76) и Литвы (75). Германия в этом списке на шестой позиции с 32 пересечениями. Первые обладатели электронных виз рассказали DW о своих впечатлениях.

Оформить визу за 10 минут, получить за день

Фотограф из Таллина Лия Устинова, у которой есть гражданство Эстонии и России, узнала о новых, упрощенных возможностях въезда в Санкт-Петербург пару месяцев назад из газеты. Говорит, что сначала не поверила, думала, что правительство России отложит решение на потом. Ей самой виза ни к чему, но она давно хотела познакомить своего молодого человека — итальянца Алессандро — с родителями, которые живут в Петербурге. Раньше для этого нужно было оформить ему приглашение, потратить деньги и неизвестно сколько времени.

"Мы с Алессандро зашли на сайт МИД России 30 сентября, оформили черновик заявки на визу, а 1 октября отправили", — говорит Лия. Девушка признается, что боялась отказа: ее молодой человек ни разу не был в России и пока не имеет в Таллине работы. Но опасения не подтвердились. "Я очень удивилась, когда на следующий день после заявки виза была готова", — рассказывает Лия Устинова.

Оформление заявки заняло у Лии и Алессандро не более 10 минут. Чтобы получить визу, нужно указать свои паспортные данные, место работы, цель поездки и родственников в России, если таковые имеются. Последний пункт — загрузка фотографии. Алессандро сфотографировался на телефон на фоне белого шкафа — то есть даже за фотографией им не нужно было выходить из дома в фотоателье.

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Но не у всех этап оформления заявки прошел гладко. Гражданка Латвии Катя Ольшевская рассказала DW, что система не хотела принимать ее фотографии: то фон не подходит, то размер. Впрочем, жительница Риги уверена, что справится с этой задачей: в соцсетях она уже почитала отзывы, как это лучше сделать. Билеты на автобус Катя Ольшевская с подругой взяла, не дожидаясь получения визы. В Санкт-Петербург они планируют приехать в середине октября. "Я езжу в Россию как турист, — рассказывает она. — У меня в Петербурге друзья, я часто там бываю".

Виза в Петербург: бесплатно и быстро

Введение электронных виз пока не сказалось на загруженности пограничных зон. Для гостей с электронными визами доступны 9 пунктов пропуска, включая аэропорт Пулково и пункты пропуска на границе с Финляндией "Брусничное" и "Торфяновка". На поезде пересечь границу с электронной визой пока нельзя.

Лия с молодым человеком отправилась в Петербург на автобусе. Они прошли КПП между Ивангородом и Нарвой всего за полчаса. 5 октября молодые люди были одними из первых иностранных гостей, кто въезжал в Ленобласть по электронной визе. "Алессандро просто предъявил свой паспорт и распечатанную визу, хотя ее можно было показать и на телефоне, — вспоминает девушка. — Его не спрашивали, ни куда он едет, ни сколько дней здесь пробудет". По ее словам, пограничники смотрели на электронную визу "удивленно". Итальянцу Алессандро Санкт-Петербург очень понравился, поэтому он с Лией собирается сюда еще не раз вернуться. "Ему здесь все удивительно, странно и холодно, а сам город напоминает Рим", — говорит девушка.

Катя Ольшевская из Риги рассказала, что раньше оформление визы для поездки в Санкт-Петербург занимало у нее около десяти рабочих дней. "Изначально я подавала на одноразовую визу через агентство. Это стоило порядка 70 евро, — объясняет она. — В течение года с момента ее истечения, можно подать на годовую визу, что я и сделала. Стоит она уже около 100 евро".

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По словам рижанки, при оформлении электронной визы она столкнулась с вопросами, которые в агентстве ей не задавали. "Информации требуют больше, — говорит Катя Ольшевская. — Очень много вопросов, на мой взгляд, ненужных, например, где работаете, есть ли родственники в России, были ли уже в России — хотя это ведь легко проследить".

Электронные визы в Калининград и на Дальний Восток

По электронным визам иностранцы уже два года могут приезжать на Дальний Восток, а с 1 июля и в Калининградскую область. С 2021 года власти России собираются распространить этот опыт на всю страну. Правда, тогда электронная виза уже станет платной — консульский сбор планируется установить в размере 35 евро. Не все пока верят в то, что новоовведение привлечет в страну больше туристов. "Сейчас все сделают эти визы для галочки, и хорошо, если человек двадцать из ста приедут", — говорит DW гражданка Эстонии Анна, которая сделала электронную визу для мамы.

Между тем компании-перевозчики уже подстраиваются под новые условия. Например, компания Lux Express Group, которая занимается автобусными пассажирскими перевозками, запустила десятый ежедневный рейс Санкт-Петербург — Таллин. Не отстает и компания "Воздушные ворота северной столицы", которая управляет аэропортом Пулково. В ближайшее время она планирует добиться для аэропорта статуса "открытого неба", который привлечет туда европейских лоукостеров и, соответственно, новых туристов из Европы.