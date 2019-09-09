Бесплатный отдых: Таиланд будет ежемесячно приглашать 10 тысяч туристов за символические 3 евро

Отрекламировать туризм в Таиланде местные власти планируют путем бонусной программы, в ходе которой каждый месяц по 10 тысяч туристов, выбранных случайным образом, смогут отдохнуть в стране всего за 100 тайских бат (около 3 евро). Именно в эту сумму обойдется праздничный пакет. Такую программу анонсировал Министр туризма страны Пипат Ратчакитпракарн.

По его словам, 2019 год станет рекордным для туристической индустрии Таиланда, ожидается, что число туристов в стране превысит 40 млн туристов, а прирост турпотока составил 7%. Доход от туризма планируется на уровне 3.37 триллиона тайских бат, сообщает портал rus.delfi.ee со ссылкой на TourProm.

Однако министр признал и проблемы, которые и призвана решить стимулирующая программа. В первую очередь — это серьезный спад на западных рынках. Как оценил г-н Ратчакитпракарн, с 2014 года поток “высокодоходных” европейских туристов неуклонно снижается. Что, возможно, связано с “политическими трудностями в стране и отсутствием демократии”. Соответственно, министр объявил о пакете стимулирования туризма. “Я хотел бы сказать иностранным туристам, что Таиланд вернулся к полной демократии, чтобы они могли снова посетить страну”, — заявил он. “Подкрепить” свои слова наглядно он и рассчитывает благодаря вышеназванной программе.

Промо-программа, которую министр обрисовал в общих чертах, включает ежемесячное приглашение 10 000 туристов в Таиланд случайным образом, начиная с 9 сентября. Туристам будет предложен бонусный турпакет с номинальной оплатой всего в 100 тайских бат каждый (около 3 евро).