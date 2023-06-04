Без коротких перелетов: эти страны Европы могут запретить внутренние рейсы

Во Франции вступил в силу закон, который запрещает полеты между городами, расстояние между которыми можно преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде. Какие европейские страны могут последовать французскому примеру?

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На прошлой неделе Франция официально запретила полеты на короткие расстояния. Согласно закону, на расстояния, которые можно преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде, больше нельзя летать на самолете. Кроме того, в течение дня должно ходить достаточно поездов, чтобы путешественники могли провести в пункте назначения не менее восьми часов, пишет Euronews.

Министр транспорта страны Клеман Бон назвал эти меры "важным шагом и значительным символом в политике сокращения выбросов парниковых газов".

Европа стремится совершить революцию на железнодорожном транспорте и побуждает людей выбирать поезда вместо самолетов. Может ли новый закон стать первым из многих?

Поддерживает ли общественность запрет на ближнемагистральные рейсы?

Согласно опросу Европейского инвестиционного банка, проведенному в 2020 году, запрет на ближнемагистральные рейсы поддержали более 60% респондентов.

А в 2021 году "Гринпис" потребовал запретить в ЕС рейсы между городами, преодолеть расстояние между которыми на поезде займет менее шести часов.

В интервью inews после подписания французского закона, вице-премьер и министр мобильности Бельгии Жорж Жилкине призвал ЕС последовать примеру Парижа, а также расширить сеть ночных поездов и в целом улучшить железнодорожное сообщение.

Запрет на ближнемагистральные полеты во Франции

Идея о запрете полетов на короткие расстояния была впервые предложена в 2021 году как часть Климатического закона Франции, и авиационная промышленность отчаянно ей сопротивлялась.

Правительство перетянуло на свою сторону Air France, предложив финансовую поддержку во время пандемии COVID-19.

Первоначально предлагалось ввести ограничение на поездки, которые можно совершить менее чем за четыре часа на поезде, но из-за возражений авиакомпаний от этой идеи отказались.

В результате под действие закона попали всего три маршрута: из аэропорта Париж-Орли в Бордо, Нант и Лион. Эти рейсы уже были отменены в 2020 году, так что, по сути, закон просто гарантирует, что их нельзя будет вернуть.

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Первоначальный план предполагал запрет еще пяти маршрутов из аэропорта Парижа-Шарль де Голль: в Бордо, Лион, Нант и Ренн, а также из Лиона в Марсель. Но эти рейсы были сохранены, поскольку расписание не позволяло путешественникам прибывать достаточно рано и отправляться обратно достаточно поздно, а аэропорты находились далеко от вокзалов.

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Критики заявили, что это всего лишь символический вклад в заботу о климате, который сократит выбросы углекислого газа лишь незначительно. По оценкам Transport & Environment, речь идет только о 0,3% от выбросов, производимых вылетающими с материковой части Франции самолетами.

Клеман Бон ответил на заявления о гринвошинге в Твиттере, заверив, что в будущем, когда запрет будет пересмотрен, будет отменено больше рейсов.

"Указ действует в течение трех лет, поэтому мы можем быть более амбициозными по мере продвижения вперед, увеличивая время в пути с 2,5 часов до как минимум 3 часов в будущем", — сказал он.

Где еще в Европе планируют запретить полеты на короткие расстояния?

В 2021 году Испания представила план по запрету ближнемагистральных рейсов к 2050-му в случаях, когда в пункт назначения можно добраться на поезде менее чем за 2,5 часа. Это может означать запрет на полеты из Мадрида в любую точку материка.

По оценкам правительства, это позволит сократить выбросы парниковых газов на два миллиона тонн. План также предусматривает введение налога для часто летающих пассажиров и сборов на поездки в зависимости от близости конечного пункта назначения.

В 2020 году Австрия поставила условия по пакету мер COVID-19 для спасения своего флагманского авиаперевозчика, компании Austria Airlines.

Правительство помогло авиакомпании, после того как она отказалась от всех рейсов между городами, дорога между которыми занимает менее трех часов на поезде. Оно также ввело налог в размере 30 евро на рейсы протяженностью менее 350 км. В действительности был затронут только один маршрут — из Вены в Зальцбург.

В последние годы Германия также стремится снизить привлекательность авиаперевозок на короткие расстояния. В 2020 году она увеличила налоги на внутренние и внутриевропейские рейсы на 75%.

Бельгия также ввела налог в размере 10 евро на ближнемагистральные перелеты на расстояние менее 500 км от аэропорта Брюсселя.