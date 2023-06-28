Билеты на паром Таллин-Хельсинки стоят теперь на треть дороже

Если в ваши планы входила поездка в Финляндию на пароме (из Таллина), то готовьтесь к тому, что заплатить за это вам придется на треть дороже, нежели в прошлом году. Помимо общего роста цен, на стоимость билетов влияют спрос и конкуренция.

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На пароме фирмы Eckerö Line двум взрослым, желающим в начале июля отправиться в Хельсинки вместе с машиной, путешествие в оба конца обойдется в 157 евро (при условии, что поездка начнется в пятницу), пишет ERR. По словам главы эстонского филиала Eckerö Line Катрин Сирк Аун, в среднем билеты на паром стоят на 20-30% дороже, чем в прошлом году – больше всего подорожали те рейсы, которые пользуются наибольшей популярностью.

У Viking Line билет на паром для двух взрослых (+автомобиль) в Хельсинки и обратно с отправлением в пятницу в июле стоит около 170 евро. Но в некоторые дни они могут стоить даже дешевле, чем в прошлом году. Все зависит от заполненности судна в каждый конкретный момент.

При путешествии с Tallink однодневная поездка в Хельсинки в пятницу и обратно в июле для двух взрослых с машиной стоит в среднем 137 евро.

По словам Катрин Сирк Аун, будет и дальнейшее повышение стоимости билетов – из-за экологических требований к судам. "В 2024 году наши расходы на энергию вырастут на 60 процентов, в 2025 году - на 100 процентов. Наши суда недостаточно производительны, чтобы мы могли взять на себя эти расходы", - цитирует ERR слова Аун, которая признала, что дополнительные затраты предприятия будут отражены как в ценах на билеты, так и в ценах на грузоперевозки.