Боги, фэншуй и палочки судьбы. Добро пожаловать в самый суеверный мегаполис на планете

Гонконг выглядит суперсовременным мегаполисом, которому, кажется, присущи как положительные, так и отрицательные стороны города XXI века - но есть одна странность, о которой не подозреваешь, пока не попадешь сюда: древние суеверия играют важную роль в жизни гонконгцев.

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Типичным для этих мест жарким и душным днем работница финансового сектора Вай Ли пришла в самый посещаемый храм Гонконга Вон Тай Синь к специалисту по предсказанию судьбы, практикующему чим кау.

Во время этого очень популярного гадания специальные "палочки судьбы" (или палочки удачи), пронумерованные с 1 до 100, помещаются в цилиндр (нечто вроде карандашницы).

Цилиндр трясут до тех пор, пока одна из палочек не вывалится. Каждая такая палочка несет в себе свою историю, которую толкует храмовый предсказатель судьбы. Это позволяет, как считают здесь, быстро заглянуть в твое личное будущее.



Ли опускается на колени на специальную подушечку перед главным алтарем, закрывает глаза и начинает трясти цилиндр с палочками судьбы, стараясь сосредоточиться на вопросе, ответ на который она хочет получить.

Через несколько минут на пол вываливается палочка с номером 24. Потом Ли идет в галерею предсказаний судьбы, где на двух этажах - 161 кабинка. В одной из них Ли ждет мастер Джозеф, предсказатель-ветеран, занимающийся этим уже 20 лет и готовый объяснить, что говорит такая палочка о ближайших карьерных перспективах Ли.

Ли садится напротив кабинки мастера Джозефа, и он сообщает ей, что в этом году не стоит ожидать каких-либо продвижений по службе. Напротив, на профессиональном фронте ее ждут некоторые огорчительные события. В общем и целом, говорит он, удача, которая ее ждет, - на весьма среднем уровне.

Ли приходила в этот храм уже много раз и уверена, что толкование весьма точное. "Вон Тай Синь никогда меня не подводил, - говорит она. - Я всегда сюда прихожу, когда у меня появляются вопросы или нужно принять решение, связанное с моим будущим. Я думаю, здесь всё точно. Так было и раньше".

Ли вовсе не религиозна, но, как и многие из 10 тысяч, посещающих храм каждый день, она не испытывает никаких предубеждений по поводу местных суеверий и гадательных практик.

"Если честно, я думаю, что очень многие жители Гонконга так или иначе суеверны. Большинство людей здесь готовы делать что-то, чтобы избежать плохих примет или, наоборот, увеличить шансы на везение".

Да, это предрассудок, говорит она, когда я отказываюсь от аренды новой квартиры, как было недавно. "Управляющая компания здания предложила мне комнату 1404, причем с большой скидкой. Но я даже не стала ее смотреть, потому что этот номер на кантонском диалекте китайского звучит как "наверняка умрешь". Я не хочу рисковать".

Ли не одна такая. Боязнь цифры четыре известна как тетрафобия. Четверка на кантонском звучит похоже на "смерть". А 14 и 24 - еще хуже, "наверняка умрешь" и "умрешь запросто" соответственно.

В жилых домах, отелях, офисах и даже в больницах города часто просто не существует этажей, в которых есть цифра четыре.

"Это существующие предрассудки, - подтверждает Джон Чой, которые более 10 лет работает мастером фэншуй. - В моем многоквартирном доме нет этажей с 40-го по 49-й. На 39-м все кончается, а после него идет сразу 50-й. Нет ни четвертого, ни 14-го, ни 24-го, ни 54-го".

Еще один пример - алтари Ту Ди Гуна, бога земли и богатства, расположенные у входа в здание по всему городу. Считается, что Ту Ди Гун охраняет от негативной энергии и духов, благословляя тех, кто живет рядом с таким алтарем.

"У нас здесь многие верят в то, что боги и духи обладают властью изменить судьбу человека, - рассказывает Чой. - Вы обнаружите алтарь Ту Ди Гуна около входа многих магазинов. Это как охрана на проходной, не пропускающая никого нежелательного".

По словам Чоя, именно высококонкурентная среда мегаполиса заставляет людей обращаться к суевериям и предрассудкам в попытке призвать на свою сторону удачу.

"А как ты еще превзойдешь конкурентов? - рассуждает он. - Все, что ты можешь сделать, - это обратиться к фэншуй".

Фэншуй (дословно "ветер и вода") - даосская практика организации пространства, с помощью которой якобы можно выбрать самое гармоничное место для чего-либо, чтобы окружающая среда приносила удачу и здоровье. В современном материковом Китае эта практика запрещена коммунистической партией как "феодальный предрассудок", идущий вразрез с учением марксизма.

"После того, как в Китае запретили фэншуй, многие мастера бежали в Гонконг, - рассказывает Чой. - А некоторые - на Тайвань".

В Гонконге фэншуй по-прежнему популярен. Как говорит Чой, около 40% строителей консультируется с мастерами фэншуй, стремясь получить совет по наиболее благоприятному дизайну зданий.

Цены за такую консультацию обычно начинаются с 8 гонконгских долларов за квадратный фут у рядовых мастеров и достигают 30 долларов за квадратный фут у элитных мастеров. Если это новая стройка, то за консультацию по одному проекту мастер может заработать от одного до нескольких миллионов гонконгских долларов.



Многие из небоскребов в деловом центре города считаются построенными по фэншуй. По словам экспертов, между некоторыми зданиями даже идет фэншуй-сражение.

Говорят, что небоскреб Bank of China напоминает клинок, рассекающий удачу окружающих зданий своей неблагоприятной энергетикой. В то время как на крыше соседнего здания банка HSBC, чтобы защититься, возвели два объекта, напоминающих пушки.

Согласно местной легенде, в 1989 году, сразу после того, как здание Bank of China Tower было возведено, акции HSBC пошли вниз и упали до исторического минимума. Тогда, чтобы защититься от негативной энергии, в HSBC будто бы нацелили свои "пушки" на крыше прямо на Bank of China. И, говорят, после этого показатели HSBC улучшились.

Кроме того, после долгих консультаций с экспертами по фэншуй руководство HSBC решило установить у главного входа двух бронзовых львов. В фэншуй львы - символ защиты, а также богатства и высокого социального статуса.

Учитывая то, что HSBC - шестой по величине активов банк в мире, некоторые местные жители стараются погладить носы и лапы бронзовых львов каждый раз, когда проходят мимо - видимо, надеясь на то, что и им перепадет кое-что от банковской удачи.



По словам Чоя, точно так же полезно побольше общаться с удачливыми людьми: перед вами может открыться больше благоприятных возможностей. Впрочем, никаких гарантий нет. "Для того, чтобы добиться успеха, как гласит старая китайская поговорка, требуется 70% усердного труда и 30% удачи".

Чой в основном консультирует по дизайну интерьеров. Если здание только что построено, он идет туда, чтобы рассчитать, где расположить двери, чтобы обеспечить оптимальный приток удачи.

"Дверь - это самое важное, - объясняет он. - Через дверь приходят удача и процветание. Мы устанавливаем дверь по расчетам на фэншуйном компасе".

По словам Чоя, фэншуй не обязательно должен быть дорогим. Например, самое экономное, что можно сделать - поместить фэншуйные декоративные украшения в правильных местах. В основном встречается ву лу ("дающий жизнь"), один из самых сильных амулетов, помогающих восстановить и поддержать здоровье.

Эти мелкие предметы, часто сделанные из меди, в виде тыквы-горлянки или восьмерки, можно размещать в строго определенных местах дома, чтобы они поглощали негативную энергию и минимизировали влияние болезней и плохих примет.

Суеверия в Гонконге распространяются и на усопших. Во время праздников поминовения предков (в том числе в День уборки могил в апреле) скорбящие сжигают бумажные амулеты, символизирующие собой деньги, одежду, дома и даже некоторые современные гаджеты типа смартфонов.

Считается, что такие подношения помогают усопшим быть счастливыми и процветающими в жизни после смерти.

"Мы верим, что если ты заботишься о предках, они в свою очередь отблагодарят тебя, - объясняет Чой. - Когда умер мой отец, он был довольно беден. И мы сожгли тогда для него много вещей, чтобы он разбогател после смерти. И я тоже это делал. Ведь наше общество суеверно".



Причины, лежащие в основе богатого набора гонконгских суеверий, трудно определить точно. Более 150 лет это была британская колония, так что здесь переплелись и восточные, и западные верования, и сегодня многие жители Гонконга разделяют популярные суеверия обеих культур.

Например, гонконгцы избегают проходить под лестницами (что считается плохой приметой на Западе) и не дарят часы (считается плохой приметой у китайцев, потому что слово, обозначающее часы, звучит похоже на то, что означает посещение похорон).

Дзян Янь, профессор Национального университета Сингапура, автор исследования о роли суеверных обрядов в борьбе с невезением, говорит, что самая важная причина веры людей в приметы - это их желание ощутить контроль над происходящим, над окружающими их вещами и событиями.

"Такие действия и обряды помогают людям обрести чувство контроля, они меньше нервничают и тревожатся, - говорит он. - И религия, и наука, и суеверия могут помогать людям в этом. Гонконг - не особенно религиозное место, поэтому для того, чтобы успокоиться, почувствовать себя лучше, человеку приходится полагаться либо на науку, либо на суеверия".

Но какими бы ни были причины, суеверия гонконгцев никуда не денутся - по крайней мере в ближайшей перспективе.

"Учитывая то, что люди никогда не чувствуют полного контроля над собственной жизнью, суеверия останутся с нами", - считает профессор Дзян Янь.