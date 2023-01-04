Боитесь летать? Вот официально самые безопасные авиакомпании в мире

В прошлом году многие из нас полетели в отпуск впервые после пандемии, другие – собираются сделать это в году наступившем. Но если перерыв в полетах означает, что теперь вы нервничаете в самолете больше обычного, то, мы надеемся, полеты с этими авиакомпаниями могут вас хоть немного, но успокоить.

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AirlineRatings.com проанализировал 385 различных авиакомпаний, чтобы найти 20 самых безопасных в мире. В отдельном опросе они также собрали 10 лучших бюджетных авиакомпаний. Так что, летите ли вы первым классом или эконом-классом, вы будете знать, что находитесь в надежных руках.

Чтобы составить свой топ-20, AirlineRatings.com рассмотрел ряд факторов, в том числе записи о серьезных инцидентах за последние два года, государственные проверки, возраст парка и, конечно же, протоколы безопасности COVID-19.

Какой авиакомпанией безопаснее всего летать в 2023 году?



Qantas заняла первое место благодаря "потрясающим достижениям в области эксплуатации и безопасности", что привело к тому, что она была "признана самой опытной авиакомпанией в отрасли", согласно сайту рейтинга безопасности полетов.

Флагманская авиакомпания Австралии часто возглавляет рейтинги безопасности. Однако в прошлом году ей не удалось занять первое место из-за инцидента в аэропорту Перта в 2018 году. Тогда экипаж Boeing-737, который только что покинул взлетно-посадочную полосу, вырулил мимо полос остановки и чуть не столкнулся с другим Boeing-737, который собирался взлетать.

Отчет об этом инциденте не был подан до 2020 года, что означает, что он повлиял на рейтинг безопасности 2021 года, когда Qantas опустилась на седьмую строчку.

Какие еще авиакомпании вошли в Топ 20?



Air New Zealand, победившая в прошлом году, в этом году заняла второе место. Etihad Airways из ОАЭ оказалась на третьем месте, а Qatar Airways — на четвертом.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Эти авиакомпании являются выдающимися в отрасли и находятся в авангарде безопасности, инноваций и запуска новых, более совершенных самолетов, таких как Airbus A350 и Boeing 787", — сказал главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас о рейтинге веб-сайта.

Остальные 20 лучших:

5. Singapore Airlines

6. TAP Air Portugal

7. Emirates

8. Alaska Airlines

9. EVA Air

10. Virgin Australia/Atlantic

11. Cathay Pacific Airways

12. Hawaiian Airlines

13. SAS

14. United Airlines

15. Lufthansa/Swiss Group

16. Finnair

17. British Airways

18. KLM

19. American Airlines

20. Delta Air Lines

Какие самые безопасные бюджетные авиакомпании в 2023 году?



AirlineRatings.com также выбрал десять самых безопасных бюджетных авиакомпаний для путешественников. Они не расположены в каком-то определенном порядке, но это самые безопасные бюджетные авиакомпании , с которыми можно летать в наступившем году:



Air Arabia,

easyJet,

Frontier,

Jetstar Group,

Jetblue,

Ryanair,

Vietjet,

Volaris,

Westjet и

Wizz.



И если мысль о полете все еще заставляет вас нервничать, помните, что авиаперелеты считаются самым безопасным видом дальних путешествий. По данным IATA, в 2018 году 4,3 миллиарда пассажиров благополучно совершили более 46 миллионов рейсов.

