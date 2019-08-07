"Боль тебя не определяет": Как cтудентка из Вильнюса преодолела 270 километров пешком по Португалии и Испании

Начало

— С чего все началось? Как ты пришла к решению?

— Впервые я прочитала статью о девочке, которая прошла этот путь. Это было где-то год назад. Когда я прочитала статью — я поняла, что хочу это сделать. Не знала, когда, но понимала, что точно сделаю. Позже я поняла, что нет момента лучше, чем сделать это после окончания университета, для того, чтобы немного подумать о жизни.

Подготовка

— Скажи, как ты готовилась к этому? Планирование маршрута, остановки, ночевки.

— Единственное, что я планировала заранее — решала, откуда я пойду. По сути, начать можно было откуда угодно, главное — закончить в Сантьяго и пройти не менее 100 километров. За пару месяцев до этого я решила, что начну в Порту. Вся подготовка заключалась только в покупке авиабилетов, и это все. Люди не верят, что это делается без подготовки маршрутов и всего остального, но это так. Мне нужен был такой момент в жизни, когда ты делаешь что-то, и не знаешь, что будет завтра. Правда, дня за два-три меня друзья стали терроризировать вопросами о том, все ли я взяла, собрала ли аптечку со всякими пластырями, иголками для того, чтобы прокалывать мозоль. Но все в этом плане прошло хорошо. Говоря о маршруте... я просто отметила на карте города, в которые хотела бы зайти, и все.

Ночлег

— Где ты жила? Хостелы, отели, каучсерфинг?

— Я решила сделать микс. В хостелах обычно ночевали люди, которые проходят этот путь. Но мне хотелось посмотреть и на них, и на местных. Поэтому я чередовала каучсерфинг (онлайн-сервис, который помогает найти бесплатное место для ночлега. - Прим. ред.) и хостелы. Просто каждый вечер я решала, хочу ли побыть сегодня одна или в компании, ведь оставаться у кауча – значит много общаться.