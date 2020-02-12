Больше 18 часов в воздухе: самые длинные беспосадочные перелеты в мире

Специалисты обновили список самых длинных беспосадочных рейсов в мире. На данный момент дольше и дальше всех летают самолеты Singapore Airlines, доставляющие пассажиров без посадки из Нью-Йорка в Сингапур. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Эксперты компании OAG, специализирующейся на предоставлении цифровой информации и аналитики для аэропортов и перевозчиков, назвали 10 самых длинных авиамаршрутов в мире, которые выполняются без посадки. Возглавляет этот список рейс SQ 21 Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком. Его пассажиры преодолевают по воздуху на самолетах Airbus A350-900ULR расстояние в 15 329 километров. Такой полет в среднем длится 18 часов 30 минут. Впервые рейс был выполнен в июне 2004 года. Однако спустя 9 лет перелеты были прекращены. Повторный запуск маршрута состоялся в октябре 2018 года. Самые длинные рейсы в мире обслуживают 4 пилота и 13 стюардесс.

Второе место по дальности полета занимает рейс QR 921 компании Qatar Airways. Чтобы добраться их Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия), пассажиры проводят на борту 18 часов 5 минут. За это время Boeing 777-200LR преодолевает расстояние 14 526 километров. В тройку лидеров также вошел рейс из австралийского Перта в Лондон авиаперевозчика Qantas. Он длится 17 часов 45 минут. Рейс выполняется на самолетах Boeing 787-9 и покрывает расстояние в 14 499 километров.

В десятку самых длинных беспосадочных перелетов также вошли рейсы из Окленда в Дубай (17 часов 10 минут), из Лос-Анджелеса в Сингапур (17 часов 50 минут), из Хьюстона в Сидней (17 часов 35 минут), из Нью-Йорка на Филиппины (16 часов 50 минут). Более 17 часов также длится перелет из Сан-Франциско в Сингапур. Замыкает топ-10 рейс из ЮАР в Атланту, продолжительность которого 16 часов 45 минут.

Титул самого продолжительного полета в мире в скором времени может перейти австралийскому флагманскому авиаперевозчику Qantas, который намерен осуществить проект Project Sunrise. Он предполагает полеты без посадки из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Испытательные перелеты проведены успешно.