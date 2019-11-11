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2. The Plaza (Нью-Йорк, США)
Больше, чем пять звезд: Топ-10 самых легендарных отелей в мире
Foto: Shutterstock

Отели бывают разные — бывают просто большие и новые небоскребы, бывают маленькие и старенькие, а бывают воистину легендарные.

Из тех, в которых останавливались короли и президенты, умирали звезды шоу-бизнеса, долгие годы и даже десятилетия жили сильные миры сего. Если задаться целью, то путешествовать можно, останавливаясь лишь только в таких гостиницах. Вот топ-10 наиболее известных из самых легендарных. С рассказом о том, чем же каждый из них знаменит, разумеется.

1. Hotel Bristol (Вена, Австрия)

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A post shared by Hotel Bristol Vienna (@bristolvienna) on Aug 2, 2019 at 8:05am PDT


Открыт: 1892

Чем знаменит: Именно в этом отеле жил Эдуард VIII, британский монарх, отрекшийся от престола ради возможности жениться на Бесси Уоллис Симпсон. В гостинице даже есть номер, названный в его честь. Кроме того, поскольку отель находится в двух шагах от знаменитой Венской государственной оперы, в нем в разное время достаточно долго жили не последние в мире музыки люди, например, пианист Артур Рубинштейн или композитор Джакомо Пуччини.

Забавный факт: На одной из стен отеля нарисован олененок Бэмби — потому что сказка на самом деле была написана именно здесь. Ее автор, Феликс Зальтен, также встречался в ресторане отеля с Ричардом Саймоном (одним из основателей Simon and Schuster) и обсуждал с ним условия издания книжки.


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2. The Plaza (Нью-Йорк, США)

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Delfi Turgid

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