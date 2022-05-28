Большой прогноз. Куда ехать за солнцем? Этим летом Европу ожидает адская жара, но не везде

Лето 2021 выдалось в Европе очень жарким, побив несколько температурных рекордов. Какими же будут предстоящие летние месяцы 2022 года? Дойдет ли и до Эстонии жара, которая уже накрыла центральную и южную Европу? Метеорологи AccuWeather разобрались, где этим летом будет жарче обычного, а где - холоднее.

Метеорологи уверены, что в этом году Европе стоит готовиться к повторению прошлогодней устойчивой жары. Однако теплая погода — это лишь часть того, что ждет европейские страны в ближайшие месяцы.

Группа экспертов AccuWeather, занимающихся составлением долгосрочных прогнозов, проанализировала погодные условия по всему миру, чтобы составить точную картину того, что произойдет в Европе в ближайшие недели и месяцы. По словам метеорологом Тайлера Ройса и Алана Репперта, на большей части Европейского континента это лето может быть даже более жарким, чем обычно.

Стоит учитывать, что высокие температуры могут оказать значительное влияние на расходы европейцев, так как из-за прогнозируемой долгой жары охладительные системы будут работать на максимуме. Как заявил Ройс, для многих вопрос с энергией в целом может стать настоящей проблемой этим летом. По его мнению, особенно остро это почувствуют на себе жители Франции, Германии и государства Балканского полуострова.

Португалия, Испания и Италия

Согласно прогнозам, особенно жаркая летняя погода должна установиться в Португалии, Испании и Италии.