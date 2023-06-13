Большой прогноз на лето. Что нас ждет в этом году: засуха, жара или штормовой ветер с дождем?
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2023 год встретил нас рекордными температурами – в Альпах не хватало снега, на юге Германии, во Франции и Швейцарии температура поднялась до 18-20 градусов и даже в Латвии 1 января стояла совсем не новогодняя погода. Позже юг Европы начал страдать от зимней засухи: в Венеции пересохли каналы, а уровень воды на озере Гарда упал настолько, что открылась скрытая ранее дорога на один из островов. А в середине мая Италия пережила сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Но что насчет лета? Прервет ли погода этим летом череду рекордно жарких летних сезонов на континенте? И получат ли засушливые районы какое-либо облегчение? Метеорологи AccuWeather дали ответы на эти вопросы.

Лето официально начнется в Северном полушарии в день солнцестояния в среду, 21 июня, примерно через три недели после начала метеорологического лета, в котором мы живет уже почти две недели.

Старшие метеорологи AccuWeather Тайлер Ройс и Алан Репперт, изучающие погодные условия на континенте на протяжении более трех десятилетий, тщательно проанализировали прошлые годы и погодные условия по всему миру, чтобы определить основные темы предстоящего сезона.

По мнению метеорологов, в центральной и северной Европе летняя погода начнется быстро, в то время как в юго-восточных районах переход к новому сезону может быть более медленным. Хотя предстоящий сезон может оказаться не таким знойным, как в предыдущие годы, эксперты говорят, что он может оказаться не менее опасным для населения из-за лесных пожаров, усиливающейся засухи и суровой погоды.

Ожидается ли повторение экстремальной жары?


В начале этого года в докладе, опубликованном Службой по изменению климата Copernicus, подробно описывалось, что лето 2022 года стало самым жарким в истории европейского континента, побив предыдущий рекорд, установленный всего за год до этого, летом 2021 года. Опасно жаркие условия затронули практически все сферы жизни, унесли тысячи жизней и усугубили условия засухи, что привело к поразительным открытиям вдоль пересохших русел рек.

Этой весной в некоторых районах Испании и Португалии быстро установилась знойная погода. 27 апреля 2023 года в Кордове (Испания) был установлен новый рекорд самой высокой апрельской температуры, когда-либо зафиксированной в Европе, так как столбик термометра взлетел на высоту, более характерную для августа – 38,8 градуса тепла.

Вступая в новый сезон, многие европейцы задаются вопросом, запомнится ли лето 2023 года как еще один сезон экстремальных температур?

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