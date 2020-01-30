Борьба с массовым туризмом: Майорка ограничит количество круизных судов

Испанский курортный остров Майорка пополнил число направлений, "борющихся" с заходами круизных судов. Мэр столицы острова, Пальма-де-Майора подтвердил факт переговоров по поводу ограничения числа лайнеров, прибывающих в порт.

Причина — массовый туризм. Для города с населением 420 000 человек 9 млн круизных пассажиров — изрядная нагрузка, сообщает TourProm. Кроме того, проблемы возникают и с теми туристами, кто приезжает на Майорку на несколько дней.

Так, на первое место в решении проблем овертуризма власти Пальмы-де-Майорки ставят радикальные ограничения для туристической аренды, в частности, Airbnb, а также ограничения в области нового туристического строительства. Ограничение количества круизных лайнеров — на втором месте.

Напомним, что ограничить количество заходов круизных лайнеров хотят и другие города. В частности, с ними долгие годы борется Венеция — здесь уверены, что кроме всего прочего лайнеры разрушают венецианскую лагуну. Также против чрезмерного круизного турпотока "возражает" хорватский Дубровник и Нидерланды.